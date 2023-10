Vooral thuiswerkers zijn meer gaan thuiswerken

Een op de drie Nederlanders werkt sinds de coronapandemie regelmatig vanuit huis. Dat is een flinke toename van de gangbare praktijk voor maart 2020. Vooral mensen die toch al thuiswerkten zijn meer gaan thuiswerken. Fulltime thuiswerken gebeurt maar weinig.

Dat meldt kennisinstituut TNO, dat onderzoek deed onder zesduizend werkenden. Daaruit blijkt dat 35 procent van de werkenden met regelmaat vanuit huis aan de slag gaat. Gemiddeld doen ze dat 6,8 uur per week. Dat is ruim 2,5 keer meer dan voor de coronapandemie. Thuiswerken heeft sinds de start van de pandemie een vlucht genomen en dat lijkt een blijvende verandering, schrijft TNO. ‘Het is vooral toegenomen onder mensen die al thuiswerkten vóór de pandemie.’

Hybride

Verreweg de meeste thuiswerkers willen regelmatig op kantoor of een andere werkplaats zijn, onder meer vanwege de sociale contacten en om beter te kunnen samenwerken. Slechts 6 procent van de werkenden gaat elke dag vanuit huis aan de slag. Veelgenoemde voordelen van thuiswerken zijn minder reistijd, betere concentratie en hogere productiviteit. Nadeel is dat thuiswerken tot meer inactiviteit leidt. Het aantal ‘beeldschermuren’ tijdens het werken steeg van 4,6 naar 5,6 uur per dag. Ook privé zitten we sinds de pandemie vaker achter een beeldscherm.

Long covid

TNO meldt ook dat 7 procent van de werkenden last heeft van long covid. Dit betekent dat je minimaal drie maanden na de besmetting nog steeds klachten hebt, zoals vermoeidheid en problemen met het geheugen of de concentratie. Vooral degenen die niet thuis kunnen werken, hebben relatief vaak last van aanhoudende coronaklachten.

Bron: TNO