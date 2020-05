Vermogen en fiscaliteit, ontslagaanvragen, liquiditeit en (dis)continuïteit: experts praten u bij over de impact van corona

Vermogen en fiscaliteit, ontslagaanvragen en liquiditeit en (dis)continuïteit: het zijn belangrijke actuele onderwerpen voor accountants die hun klanten door de crisis helpen. Daarom is er op 13, 14 en 15 mei een nieuwe ronde Lunch & Learnsessies. Deze worden georganiseerd door Accountancy Vanmorgen in samenwerking met Fiscaal Vanmorgen. De interactieve online sessies kregen van eerdere deelnemers met een 8,5 gemiddeld een hoge waardering.

Tijdens de Lunch & Learnsessies bespreken experts de impact van Corona op liquiditeit en (dis)continuïteit, vermogen en fiscaliteit en ontslagaanvragen door de coronacrisis. Elke sessie levert 1 PE-punt op.

Vermogen en fiscaliteit ten tijde van corona NIEUW

Op 13 mei trapt drs. Jeroen Knol (directeur en partner van O4 & Partners Private Office en hierin werkzaam als family officer/vermogensregisseur) af met de sessie Vermogen en fiscaliteit ten tijde van corona. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Portefeuille na koersdaling: overboeken van BV naar privé?

Uitstel Excessief lenen DGA: wat nu?

Hoe houd je je vermogen flexibel en voorkom je surplus vastzittend kapitaal?

Beleggen of sparen na de coronacrisis

Anticiperen op negatieve rentes en wijzigingen van box 3

Bezwaar maken box 3 in 2020

Biedt corona kansen in het kader van estate planning?

De impact van corona op liquiditeit en (dis)continuïteit HERHALING

Jan Wietsma van Full Finance gaat een dag later, op 14 mei, in op de impact van Corona op liquiditeit en (dis)continuïteit. In zijn rol als financiële huisarts speelt de accountant een belangrijke rol bij liquiditeit- en (dis)continuiteitsvraagstukken van zijn klant. Tijdens deze interactieve online cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bij welke ondernemingen moet je discontinuïteit als standaard hanteren? Wat is het beleid van banken en alternatieve financiers met betrekking tot het verstrekken van een overbruggingskrediet? Welke informatie moet er aangeleverd worden voor een overbruggingskrediet? Hoe beperk ik het liquiditeitsbeslag van een onderneming? Hoe schat ik de overlevingskans van een onderneming in? Hoe beperk ik de financiële schade als mijn klant het financieel niet gaat redden? Hoe pak ik een slecht nieuws gesprek aan?

Reorganiseren kun je leren (ontslagaanvragen door de coronacrisis) NIEUW

Arbeidsrechtadvocaat Kirsten Roskam (SPRAAQ advocaten) verzorgt op 15 mei de sessie Reorganiseren kun je leren (ontslagaanvragen door de corona-crisis). Veel ondernemers zullen zich afvragen of een eventuele verlenging van de NOW nog voldoende compensatie zal bieden of dat gereorganiseerd zal moeten worden. Het UWV verwacht in elk geval een grote hoeveelheid ontslagaanvragen door de corona-crisis. Accountants en adviseurs zullen vragen krijgen over reorganisaties en de ontslagaanvraag bij het UWV. Tijdens deze interactieve online cursus zal Kirsten Roskam de Regeling UWV ontslagprocedure in highlights met u bespreken met aandacht voor onder andere de bedrijfseconomische redenen, de afspiegeling, uitwisselbare functies en de herplaatsingsverplichting.

