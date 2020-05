Corona | SRA werkt praktijkhandreiking bij

De SRA heeft een update gepubliceerd van de praktijkhandreiking rondom de maatregelen in verband met de coronacrisis.

De laatste versie dateerde van 30 april. Ten opzichte daarvan zijn vier wijzigingen doorgevoerd. Vervallen is de voorwaarde dat er geen personeels-BV mag zijn als men gebruik kan maken van de NOW op werkmaatschappij-niveau. ‘Die mag er wel zijn, maar die mag zelf geen NOW-aanvragen’, aldus de SRA. Daarnaast is een Nederlands bankrekeningnummer niet langer verplicht. Verder is toegevoegd dat aanvragers van de NOW op voorhand instemmen met bekendmaking van bepaalde gegevens die betrekking hebben op de aan hen toegekende NOW-subsidie. Reden daarvoor is dat zo aan toekomstige WOB-verzoeken tegemoet kan worden gekomen. Tot slot is in verband met de aanzienlijke uitvoeringskosten besloten om de NOW-subsidie niet langer te verrekenen met een loonkostensubsidie uit andere hoofde.

De praktijkhandreiking kan worden gedownload door SRA-kantoren, maar is ook beschikbaar voor wie niet bij een SRA-kantoor werkt. Die kan de praktijkhandreiking op de SRA-site aanvragen.