SMS belastingdienst is nep

Al meer dan 350 meldingen

Alleen al gisteren ontving de Fraudehelpdesk mer dan 350 meldingen van mensen die een dergelijke sms hebben ontvangen. In de sms’jes is sprake van een betalingsachterstand en wordt gedreigd met conservatoir beslag. Dergelijke berichten hebben we in de afgelopen maanden vaker gezien. Ga hier niet op in. De sms’jes zijn vals. De belastingdienst verstuurt geen aanmaningen per sms.

Heeft u deze sms ook ontvangen? Meld het ons en verwijder hem vervolgens van uw telefoon.