Visma.net Accountancy: ‘automated’ accountant biedt maatwerk

In het midden- en kleinbedrijf willen ondernemers zich concentreren op hun corebusiness. Voor accountantskantoren een uitgelezen kans om hun waardepropositie te vergroten. Het platform, Visma.net Accountancy, is specifiek ontwikkeld voor middelgrote tot grote accountantskantoren die op basis van standaardsoftware toch ‘maatwerk’ willen bieden.

De software maakt het voor accountants stukken eenvoudiger om samen te werken met de klant, die in overleg met het kantoor bepaalt welke diensten hij afneemt. Rapportages en dashboards bijvoorbeeld die een scherp inzicht geven in prognose, realisatie en andere kpi’s. Maar ook uitgebreide data-analyse en branchespecifieke benchmarking zijn mogelijk, omdat vormen van business intelligence zijn ingebouwd. Financiële gegevens kunnen worden gecombineerd met niet-financiële informatie. Geheel geautomatiseerd kan Visma.net Accountancy grote hoeveelheden financiële data online verwerken. De oplossing is volledig ontwikkeld volgens het principe van de ‘automated’ accountant. Dit betekent dat handmatige processen worden geminimaliseerd door ingebouwde workflows.

Order-to-cash

Een voorbeeld van uit te bouwen dienstverlening is het order-to-cashproces. Veel ondernemers willen dat proces niet helemaal zelf doen. Klanten kunnen zelf de facturatie doen, maar het debiteurenbeheer uit handen geven. Het periodiek versturen van herinneringen en aanmaningen kan het accountantskantoor dan als dienst aanbieden. Binnen die service zijn meerdere variabelen mogelijk. Natuurlijk bieden kantoren nu ook dit soort services aan, maar hieraan houden zij veel in te plannen werk over. Met Visma.net Accountancy worden de workflows zo ingericht dat dit proces geautomatiseerd verloopt. Zo bied je als kantoor dus een mooie dienst aan zonder dat het extra tijd kost.

Andere templates

De kracht van Visma.net Accountancy is de flexibiliteit. Zo kan een kantoor verschillende soorten klanten diverse templates bieden. Voor een zzp’er ziet het facturatiescherm er namelijk anders uit dan voor een grote handelsorganisatie met allerlei leveringsafspraken. Het pakket is volledig aan te passen.

Ook de dienstverlening kan naar believen worden uitgebreid. Stel dat de klant benchmarking wenst voor zijn eigen branche. Daarvoor is een bijna oneindige hoeveelheid sets van (niet-) financiële data beschikbaar. Ook dan kan de template worden ingericht met specifieke kengetallen, bijvoorbeeld met omzet per vierkante meter of per werknemer.

Controllersrol

De accountant kan ook andere onderdelen van de financiële administratie als dienst aanbieden binnen het platform. Zo kan hij een deel van de controllersrol overnemen van de ondernemer. Het kantoor schuift als het ware de organisatie in en wordt onderdeel van de administratie van de klant. De accountant heeft dan realtime inzicht in wat er gebeurt in de administratie en kan zijn adviesrol beter uitvoeren. Een prima model voor de accountant om een extra rol te vervullen voor middelgrote mkb-ondernemingen die net te klein zijn voor een fulltime administrateur/controller.

Gedifferentieerde pricing

Aan de verschillende niveaus van dienstverlening kan een gedifferentieerde pricing worden gehangen. Met andere standaardoplossingen hebben kantoren vaak precies hetzelfde pakket als de concurrent twee straten verderop. Wil de klant overstappen naar een andere financiële dienstverlener, dan kan hij de data mee krijgen. Maar niet de specifieke inrichting, dashboards, analyses en sturingsinformatie. Die zijn intellectueel eigendom van het kantoor en de lock-in van klanten wordt daardoor veel hoger.

Als extra functionaliteit is er de mogelijkheid om administraties van complexe holdings eenvoudig in te richten. Traditioneel zijn accountants veel tijd kwijt aan holdingstructuren met soms wel 25 vestigingen. Binnen Visma.net Accountancy is de administratie van een complexe holdingstructuur eenvoudig in te richten in één administratie. Ook bij complexe structuren zijn er altijd realtime cijfers beschikbaar, omdat alle boekingen meteen automatisch zijn verwerkt.

Kengetallen delen

Door de uitgebreide mogelijkheden en flexibiliteit van Visma.net Accountancy zal het kantoor – uiteraard samen met consultants – de juiste unieke inrichting en workflows moeten bepalen. Medewerkers kunnen worden opgeleid op verschillende niveaus en in verschillende vormen van expertise. Een wat groter kantoor wil misschien wat meer de kant op van businessanalyse en/ of branchespecialisaties dan een klein mkb-kantoor. Heeft dat grotere kantoor honderd klanten in de horecabranche, dan kan het besluiten kengetallen te delen met klanten en analyses op rapportage aan te bieden als specifieke dienst. Data-templates kunnen naar wens worden gevuld met gegevens die extern zijn opgehaald als koppelingen. Dat maakt het vrij eenvoudig om klanten sturingsinformatie te bieden.

Geen aparte modules

Visma.net Accountancy is een totaalplatform. Alle functionaliteit is standaard beschikbaar voor de accountant. Daarmee heeft hij de tools in handen om op een onderscheidende manier samen te werken met zijn cliënt aan datgene wat hem echt interesseert: inzicht in de cijfers en in zijn bedrijf. Zo ontstaat er een intensieve band en lock-in van cliënten en kan een kantoor echt meerwaarde bieden.

