Corona | ‘Verleng fiscale reserveringsruimte pensioen’

De coronacrisis raakt ondernemingen en ondernemers. Onderbelicht is nog de schade die de pensioenopbouw van honderdduizenden ondernemers oploopt, meent beleggingsonderneming Dexxi. ‘Wij roepen het kabinet op om de fiscale reserveringsruimte voor de pensioenopbouw te verlengen van 7 naar 9 jaar.’

Managing partner Duco Frie van Dexxi vindt dat het steunpakket van de overheid acuut met deze maatregel moet worden uitgebreid. ‘Ondernemers en ZZP’ers zitten hierom te springen. Zij hebben door de coronacrisis dit jaar veel minder financiële armslag om gebruik te maken van deze fiscale pensioenstimulans.’ Ondernemers en zelfstandigen kunnen de jaarruimte gebruiken om de inleg voor de eigen pensioenvoorziening fiscaal af te trekken. Niet-benutte jaarruimte, bijvoorbeeld omdat er in enig jaar niet genoeg budget was om iets opzij te leggen, mag gedurende 7 jaar alsnog met terugwerkende kracht worden ingezet: de zogeheten reserveringsruimte.

Compensatie omzetderving

Die termijn moet worden opgerekt, vindt Frie. ‘Nu veel kleine ondernemers en zelfstandigen structureel minder inkomsten genereren door grote omzetderving vanwege de coronacrisis en ook de betaaltermijnen van openstaande facturen ongekend oplopen, moeten deze kleine ondernemers en zelfstandigen hun verstandige planning voor hun eigen pensioenopbouw grondig bijstellen. Aan het eind van dit jaar zullen veel ondernemers hun financiële doelstellingen dan ook niet halen. Daarom is het fair én maatschappelijk verantwoord als het kabinet de periode van de fiscale aftrek met 2 jaar verlengt om de enorme omzetderving van dit jaar en die van volgend jaar te compenseren.’

Frie vindt dat er ook sprake is van een sociaal-maatschappelijk belang: ‘Nederland kan het zich niet permitteren als over 10 á 20 jaar blijkt dat ondernemers te weinig pensioen hebben opgebouwd. Dat zal dan tegen die tijd grote sociaal-maatschappelijke gevolgen hebben met enorme economische consequenties. Daarom is een ingreep nú van groot belang.’