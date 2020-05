ICT & Kantoor, waarom eigenlijk?

Op 8 september van dit jaar organiseren Fiscount en Accountancy Vanmorgen het congres ‘ICT & Kantoor’. Dit congres is stap 3 in een 5-stappenplan. Maar waarom doen we dit eigenlijk? Het antwoord op die vraag is simpel. We merken dat kantoren in de praktijk vaak moeite hebben overzicht en inzicht te krijgen, zowel met betrekking tot praktische ICT-vraagstukken als met het inbedden van het onderwerp ICT in de algehele kantoorvisie. Hierdoor wordt besluitvorming uitgesteld of komen keuzes op verkeerde gronden tot stand. Woorden als ‘spijt’, ‘goedkoop blijkt duurkoop’ en ‘had ik toen maar …’ worden in die context dan ook regelmatig geuit.

De beurzen, evenementen en congressen op het gebied van ICT voor de accountancybranche zijn vaak gericht op onderbuikgevoelens, vergezichten en algemeenheden. Dat maakt het er voor kantoren dus niet gemakkelijker op.

Zowel Accountancy Vanmorgen als Fiscount zien kantoren hierdoor dan ook worstelen met het implementeren van gekozen softwarepakket(ten). Veel van deze trajecten verlopen niet succesvol; softwarepakketten worden wel afgenomen, maar niet gebruikt. Medewerkers blijven werken op de voor hen bekende werkwijze en klanten worden regelmatig onvoldoende in het proces betrokken.

Innovatietraject

Voor Fiscount en Accountancy Vanmorgen reden om de handen ineen te slaan, vanuit de onafhankelijke rol die wij beide hebben. Door middel van een innovatietraject in vijf stappen bieden we kantoren gemak en richten we ons op hun continuïteit.

En dat gaat verder dan alleen ICT. We kijken naar het volledige plaatje van jouw kantoor: waar je staat als kantoor en waar je naartoe wilt. Wat en wie je daarvoor nodig hebt en hoe je dat praktisch invult. Daarom dus bewust geen nieuw, ‘geïsoleerd’ ICT-event, maar een integraal ICT & Kantoor-innovatietraject.

Wat levert het je op?

Accountancy Vanmorgen en Fiscount begeleiden dit gehele ICT & Kantoor-innovatietraject. Doorloop je het gehele traject, dan heb je na afloop onder andere scherper inzicht in:

de doelen die je met je kantoor nastreeft;

hoe jij als persoon omgaat met weerstand;

hoe je collega’s meekrijgt in nieuwe werkwijzen;

hoe je de processen binnen jouw kantoor kunt optimaliseren;

de ICT-mogelijkheden die er zijn bij verschillende groeiscenario’s.

Allemaal zaken die je helpen de juiste keuzes te maken.

Wat gaan we concreet doen?

Het ICT & Kantoor-innovatietraject bestaat, zoals gezegd, uit vijf stappen. Je kunt ervoor kiezen deze stappen allemaal te doorlopen, maar je kunt ook alleen díe onderdelen kiezen waaraan je behoefte hebt. De stappen zijn als volgt:

STAP 1

In februari jl. is gestart met een nulmeting in de vorm van een enquête. Veel kantoren hebben deze enquête ingevuld.

STAP 2

In het voorjaar creëren we in dit magazine overzicht, zodat het voor elk kantoor duidelijk wordt waarom we met ‘ICT & Kantoor’ zijn gestart, hoe we dit aanpakken en wat we concreet doen.

STAP 3

Op 8 september a.s. staat het congres ‘ICT & Kantoor’ op de agenda. Op deze dag delen we de uitkomsten van de enquête en de kennis en inzichten die deze hebben opgeleverd. Fiscount neemt je in het middagdeel van het congres – aan de hand van twee cases – mee in de praktijk van een innovatietraject. De lijn van de vijf stappen trekken we hierin door. We laten je zien hoe je door een nulmeting van je kantoor inzicht krijgt in waar je staat. In de volgende stap bepaal je waar je naartoe wilt en wat daarvoor nodig is. Hierdoor creëer je overzicht. Dankzij dit overzicht weet je welke kennis je al in huis hebt en welke kennis je nog nodig hebt.

Fiscount ondersteunt desgewenst jouw kantoor met de juiste kennis, zodat je het traject te allen tijde in de praktijk kunt brengen. Daarbij is het van belang om naast je medewerkers ook je klanten mee te krijgen. We geven je daarom concrete handvatten hoe je om kunt gaan met verandering en de weerstand die hierbij vaak opkomt. Natuurlijk zoomen we in op processen binnen het kantoor en hoe je deze kunt optimaliseren door middel van ICT. We sluiten af met het belang van verdieping, om jezelf en je kantoor te blijven ontwikkelen.

STAP 4

Na stap 3 weet je hoe je een innovatietraject moet aanpakken en heb je meer inzicht gekregen in jouw kantoor. Vanuit dat vertrekpunt kun je tijdens de AV-dag 2020 gericht op zoek naar oplossingen voor de praktijk.

STAP 5

Fiscount biedt met het Kennisfestival alle verdieping die kantoren nodig hebben om zich verder te ontwikkelen.

De vijf stappen in een overzicht!

Nulmeting => Enquête: februari 2020 Overzicht => Magazine ‘ICT & Kantoor’: voorjaar 2020 Kennis => ICT & Kantoor-congres: 8 september 2020 Praktijk => AV-dag: 24 september 2020 Verdieping => Fiscount Kennismarathon: 9 t/m 12 november 2020

Ik kijk ernaar uit om samen de juiste stappen te zetten richting een succesvol innovatietraject. Weet jij al wat jouw eerste stap is?

De vijf stappen van het ICT & Kantoor-innovatietraject

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

Meer weten over ICT & Kantoor? Op het ICT & Kantoorcongres op dinsdag 8 september 2020 gaan we in op jouw type kantoor, de rollen die daarbij horen en hoe je die kunt invullen.