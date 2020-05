Met Visionplanner heb je altijd één versie van de waarheid

Visionplanner is een online platform voor administratie- en accountantskantoren en hun klanten. Ondernemers gebruiken de cijfers in het platform om hun bedrijf beter te kunnen sturen. Kantoren gebruiken Visionplanner om hun klanten efficiënt te voorzien van financiële informatie en rapportages. Product Manager Arjan van Beek gaat in op de mogelijkheden van het online platform.

Wat maakt Visionplanner uniek?

‘Visionplanner biedt een uniek en uitgebreid cloudplatform dat draait op Microsoft Azure. Alles is altijd en overal beschikbaar en de aanschaf van dure servers is niet meer nodig. Het fundament onder het platform bestaat uit data die worden opgehaald uit verschillende bronnen en die voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Het samenstellen van jaarrekeningen is een van die doelen. Dezelfde data worden ook gebruikt voor de rapportage van tussentijdse cijfers, deponering bij de Kamer van Koophandel of als basis voor de prognose. Zo borg je dat er altijd sprake is van één versie van de waarheid.’

Hoe gaat het samenstellen?

‘Accountantskantoren werken met Visionplanner al gedurende het jaar aan de jaarrekening van datzelfde jaar. Met de uitgebreide dashboards hebben klanten elke maand of elk kwartaal inzicht in de cijfers. Via het administratiedossier borgt de accountant de kwaliteit van die cijfers. De bevindingen die de accountant gedurende het jaar doet, legt hij vast. Eventueel al direct in het samensteldossier. Aan het eind van het jaar is het samenstellen en publiceren van de jaarrekening dan nog maar weinig werk.

Het samenstellen in Visionplanner kan met een beperkt dossier of volledig risicogericht in lijn met het raamwerk van NV COS 4410. Door de risicogerichte insteek wordt het samenstellen beperkt tot de relevante werkzaamheden. Uiteraard ondersteunen we dit met het vastleggen van kennis van de klant en een efficiënte planning- en acceptatiefase waarin de accountant direct geïdentificeerde risico’s kan vastleggen.’

Wat doet de uitgebreide rapportgenerator?

‘Met Visionplanner beschikken accountants over een zeer complete rapportgenerator waarmee ze snel en efficiënt een professionele jaarrekening kunnen samenstellen die voldoet aan wet- en regelgeving. In Visionplanner is het SBR-document de basis van het proces, en niet het sluitstuk. We gaan uit van wat in de taxonomie wordt uitgevraagd, zodat het altijd klopt. Met Visionplanner vult een accountant niet te weinig, maar ook niet te veel in. Het SBR-document kan vervolgens rechtstreeks worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en banken.’

Hoe houd je overzicht per cliënt?

‘Onze software stelt accountants in staat gedurende het jaar aan dat jaar te werken. Met betrouwbare tussentijdse cijfers en projecties voor het eind van het jaar. Zo krijg je niet alleen een efficiënter samenstelproces, maar heb je als accountant ook betere gesprekken met cliënten over de cijfers en toekomstige ontwikkelingen. En hoe je de klant kunt helpen beter te ondernemen. Administraties kunnen volledig geautomatiseerd worden ingelezen in ons platform. Iedere dag biedt de administratiemonitor overzicht van alle cliënten. En met alerts worden mogelijke afwijkingen of bijzondere ontwikkelingen bij cliënten direct zichtbaar. Al deze zaken bieden een perfecte basis voor efficiënt cliëntenbeheer.’

www.visionplanner.nl

