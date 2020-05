Hoewel CaseWare Nederland een softwarebedrijf is, hebben zij ervaren accountants in dienst die goed weten hoe het er op een accountantskantoor aan toe gaat. Samen met softwarespecialisten en professionals uit de praktijk ontwikkelen zij applicaties die tegemoetkomen aan de specifieke wensen en eisen van accountantskantoren. We vroegen directeur Richard Schiphorst om CaseWare verder te introduceren.

‘CaseWare is een internationaal platform voor financiële data, documentmanagement, workflow en rapportage. Door dit platform te combineren met de vaktechnische kennis van CaseWare Nederland bieden we desktop- en cloudmodellen voor efficiënte en effectieve werkprocessen voor accountants en financieel professionals. Ons motto is niet voor niets: Think global, act local.’

Wat biedt jullie software?

‘CaseWare Nederland biedt flexibele softwareoplossingen voor accountancy en financial professionals. We faciliteren alle processen rondom het samenstellen, beoordelen en controleren van jaarrekeningen. Kenmerkend voor de oplossing is dat een hoogwaardige rapportageoplossing wordt gecombineerd met kwaliteitsbeheersing, waardoor opdrachten volgens de geldende wet- en regelgeving kunnen worden uitgevoerd. CaseWare is een standaard oplossing, die door zijn flexibiliteit breed inzetbaar is. Zowel accountantskantoren als financial professionals bij bedrijven doen hun voordeel met onze financiële rapportagesoftware.’

Hoe zorgen jullie voor gegevensbescherming?

‘Aan de betrouwbaarheid en veiligheid van data hechten wij veel waarde. Afhankelijk van de wensen van de klant staan deze data bij de klant of in een beveiligde omgeving van CaseWare Nederland. Alle door CaseWare Nederland beheerde data staan op een beveiligde Europese server. Alle data van CaseWare Cloud-applicaties staan op beveiligde servers in Europa, volgens de GDPR-wetgeving. Het platform is ook ISO 27001-, SOC2 type 1- en type 2-gecertificeerd.’

Hoe is de cultuur binnen jullie organisatie? ‘CaseWare kent een open en informele cultuur. Hierbij is veel ruimte voor inspraak van gebruikers bij het helpen ontwikkelen van oplossingen. Wij verlenen ook support op al onze producten. Op de afdeling Support werken specialisten afkomstig uit de praktijk die beschikken over kennis van de beroepspraktijk accountancy en ICT. Daarnaast kunnen klanten 24/7 gebruikmaken van de klantenportal support.caseware.nl. Beide diensten zijn gratis.’

Hoe helpt CaseWare de accountant toegevoegde waarde te bieden aan zijn klanten?

‘Wij bieden een platform waarin analyses en processen zorgen voor betrouwbare data en relevante informatie. Door deze processen voortdurend te optimaliseren en steeds meer technieken toe te voegen op het gebied van bijvoorbeeld data-analyse en artificial intelligence, willen we dit platform iedere dag een beetje beter en slimmer maken. Hiermee faciliteren we dat betrouwbare informatie over heden en verleden wordt omgezet in waardevolle adviezen voor de toekomst. Wie namelijk continu grip heeft op de bedrijfsdata kan beter onderbouwde beslissingen nemen voor de toekomst. Hiermee kan de accountant daadwerkelijk extra waarde bieden aan zijn klanten.’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

Meer weten over ICT & Kantoor? Op het ICT & Kantoorcongres op dinsdag 8 september 2020 gaan we in op jouw type kantoor, de rollen die daarbij horen en hoe je die kunt invullen.