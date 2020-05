Eerste aanhouding wegens fraude met coronasteun

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag een 25-jarige man uit Naaldwijk aangehouden op verdenking van fraude met de TOGS-regeling. Het is de eerste aanhouding wegens fraude met noodsteun, zegt de FIOD.

Inschrijving veranderd

De verdachte stond bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met een eenmanszaak. Het vermoeden is dat hij de economische activiteit van zijn inschrijving heeft aangepast om aanspraak heeft kunnen maken op de TOGS-regeling. Deze regeling is een tegemoetkoming van vierduizend euro aan gedupeerde ondernemingen in bepaalde sectoren die schade lijden van de COVID-19 maatregelen.

Onterechte aanvraag

Het onderzoek is gestart nadat een bank een ongebruikelijke transactie heeft gemeld bij de Financial Intelligence United – Nederland (FIU). Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat de man geen kosten heeft gemaakt voor zijn bedrijf en ook geen omzet genereert. Het is dan ook twijfelachtig of hij door de COVID-19 maatregelen omzetverlies heeft geleden. Vermoedelijk heeft hij ten onrechte een TOGS-aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend. De inmiddels ontvangen tegemoetkoming heeft verdachte dezelfde dag direct in contanten opgenomen. Op het vestigingsadres van de eenmanszaak blijkt geen eenmanszaak te zijn gevestigd.

Prioriteit

De opsporingsdiensten en het OM geven prioriteit aan de bestrijding van misbruik van deze situatie en treden hiertegen op. Indien mogelijk met een snelle interventie gericht op het stoppen hiervan.