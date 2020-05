Wat als alle medewerkers straks tegelijk vakantie opnemen?

Bijna de helft van de Nederlandse bedrijven weet niet hoe ze tijdens de coronacrisis met het vakantiedagenbeleid om moeten gaan. Er bestaat grote angst dat werknemers ineens allemaal tegelijk hun vakantiedagen opnemen als de grenzen weer opengaan.

Groeiende berg vrije dagen

Dit blijkt uit onderzoek van consultancybedrijf Willis Towers Watson. Er is een groeiend berg vakantiedagen ontstaan nu grenzen gesloten zijn, en campings en vakantieparken hun deuren gesloten moesten houden. De meivakantie en het lange Hemelvaart- en Pinksterweekend zijn door corona in het water gevallen. Werkgevers zijn bang dat medewerkers straks allemaal tegelijk hun overschot aan vakantiedagen gaan opnemen zodra overheden daarvoor groen licht geven. Als alle medewerkers tegelijk op vakantie gaan, kan dit de continuïteit in gevaar brengen. Werkgevers kunnen werknemers niet wettelijk dwingen om gespreid vakantiedagen op te nemen. Er zal dus overlegd moeten worden.

Verandering

Er is een maximum aan het aantal verlofdagen dat kan worden meegenomen naar een volgend jaar, maar samen met de Nederlandse overheid wordt gekeken of deze grens verschoven kan worden. Volgens Willis Towers Watson overwegen bedrijven ook vakantiedagen terug te kopen van werknemers. Maar niet elke onderneming heeft voldoende geld in kas om dit ook daadwerkelijk te doen. Los daarvan zien werkgevers de noodzaak van vakantie voor medewerkers om weer op te laden. Het onderzoeksbureau raadt werkgevers aan hun medewerkers te stimuleren deze zomer vooral vakantiedagen op te nemen, ook al is vrij reizen nog niet toegestaan.

Geen dagen inleveren

Uit de Grote Vakantie-enquête van het blad Binnenlands Bestuur blijkt dat driekwart van de (rijks)ambtenaren er niet over peinst om vakantiedagen in te leveren, zoals dat bijvoorbeeld in Denemarken gebeurt. Daar nemen ambtenarten vakantiedagen op in de periode dat ze in verband met corona noodgedwongen op afstand werk(t)en. Slechts 7 procent van de Nederlandse ambtenaren zou zich eventueel in een dergelijk plan kunnen vinden, 76 procent reageert ronduit negatief. Van het verplicht opnemen van vakantiedagen in de zomermaanden is in de publieke sector niet of nauwelijks sprake. Slechts een kleine 4 procent van de respondenten geeft aan dat de werkgever dat wel eist. Dat is buiten de wet. De werkgever kan het vragen, erover in overleg gaan met de ambtenaar, maar die is niet verplicht zo’n verzoek in te willigen.

Vakantiegeld ingehouden

Een ander hot topic is het vakantiegeld. Dat wordt niet altijd uitbetaald vanwege de coronacrisis. Dat concludeert vakbond CNV op basis van onderzoek onder 1700 leden. 8 procent van de ondervraagden zegt dat de werkgever hen geen vakantiegeld wil betalen, 11 procent van hen weet niet of er vakantiegeld wordt uitgekeerd. CNV roept werkgevers op te overleggen met werknemers. Loon inhouden zonder toestemming van de medewerker mag niet. ‘Werkgevers hebben het moeilijk, omdat de lonen en de lasten niet helemaal vergoed worden’, zei Hans de Boer (VNO-NCW) in het NOS Radio 1 Journaal. ‘Dan kan het gebeuren dat een ondernemer tegen zijn werknemers zegt: “Jongens en meisjes, die vakantiedagen. Jullie zijn nu al heel lang thuis, jullie worden doorbetaald. Zou je een aantal van die vakantiedagen nu kunnen opnemen?”. Ook Han Busker van vakbond FNV kent de geluiden die CNV signaleert. CNV zegt met bedrijven die geen vakantiegeld uitbetalen in gesprek te gaan. Ook een gang naar de rechter sluit de vakbond niet uit.