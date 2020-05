Altijd optimaal samenwerken met iMUIS Online

Ondernemers moeten ondernemen en zo min mogelijk tijd besteden aan administratieve zaken. Met dat in het achterhoofd werd MUIS Software in 1984 opgericht en ontwikkelde het bedrijf administratieve software speciaal voor accountants en ondernemers. Inmiddels wordt de software ingezet door meer dan 20.000 ondernemers en 1.200 accountants.

‘Om onze software zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk, luisteren wij goed naar onze klanten en volgen wij de markt op de voet. Daardoor kunnen wij direct inspelen op nieuwe ontwikkelingen’, vertelt accountmanager Sebastiaan Zwaneveld.

Een van die ontwikkelingen is Robotic Accounting. Wat wil zeggen dat eenvoudige, repetitieve en handmatige taken worden geautomatiseerd. Het accountancy-dashboard in iMUIS Online biedt handvatten om administraties zo veel mogelijk te monitoren en te automatiseren. Zwaneveld legt uit: ‘Accountants zetten de slimme accounting robot in en de software geeft hun in één oogopslag helder inzicht in welke werkzaamheden (nog verder) geautomatiseerd kunnen worden en in de dagelijkse werkvoorraad. In combinatie met continue analyses en automatische notificaties worden administraties door de software actief gecontroleerd. De accountant kan hierdoor snel acteren op uitzonderingen en ondernemers proactief adviseren.’

Uitgebreide functionaliteiten

De gratis Spitsfactuur is een van de meest gebruikte modules in iMUIS Online. Om gebruikers nog beter te bedienen heeft de softwareleverancier sinds kort de Spitsfactuur App gelanceerd. ‘Met Spitsfactuur kun je snel en eenvoudig e-facturen versturen. En met de app kan dit nu volledig locatie-onafhankelijk’, vertelt Zwaneveld enthousiast. Daarbij hoef je als accountant niet meer om verkoopfacturen te vragen. Deze zijn direct geboekt en digitaal beschikbaar.

Sowieso bespaart het versturen van e-facturen een accountant veel tijd. ‘Door gebruik te maken van onze geïntegreerde scan & herkenoplossing, UBL Cloud, worden inkoop- en verkoopfacturen automatisch klaargezet als boekingsvoorstel’. Met ingestelde controles verloopt dit proces volledig automatisch.

Zwaneveld merkt in zijn gesprekken met accountantskantoren dat zij ook veel gemak ervaren van de module profieladministraties. ’Je kunt in iMUIS meerdere profieladministraties aanmaken. Hier koppel je vervolgens klantadministraties aan. Als er iets wijzigt in bijvoorbeeld het rekeningschema, dan hoef je dit alleen aan te passen in het profiel. iMUIS werkt vervolgens alle klantadministraties automatisch bij. Zijn er afwijkingen? Dan krijg je hier ook direct een melding van.’

Samenwerken staat centraal

IMUIS Online onderscheidt zich volgens de accountmanager niet alleen door de automatiseringsmogelijkheden. ‘Onze unique selling points zijn onze uitgebreide functionaliteiten en de manier waarop een accountant kan samenwerken met de klant. Het samenwerken tussen de klant en de accountant staat bij MUIS altijd centraal bij het ontwikkelen van de software. Onze functionaliteiten zijn hier kenmerkend voor’, aldus Zwaneveld. ‘De administratie wordt realtime bijgewerkt en is daardoor altijd actueel, alle facturen zijn digitaal beschikbaar en bankmutaties worden automatisch bijgewerkt. Als accountant kun je zelf bepalen hoe je met de klant samenwerkt. Voer je de volledige administratie voor de klant of houd je je alleen bezig met de jaarrekening?

Beide is mogelijk met iMUIS Online. Door de samenstelling van onze bundels en ons samenwerkingsplatform MUIS Connect kun je altijd optimaal samenwerken.’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

