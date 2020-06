Corona | Aanvragen verlenging bijzonder uitstel van betaling vanaf half juni

De Belastingdienst verwacht dat in de tweede helft van juni verlenging van het uitstel kan worden aangevraagd met een online formulier en vraagt ondernemers om tot die tijd te wachten met een verzoek.

Vanaf 16 maart konden ondernemer bijzonder uitstel van betaling vragen voor verschillende belastingen als hun bedrijf door de coronacrisis in betalingsproblemen was gekomen. Iedereen die het aanvroeg kreeg automatisch drie maanden uitstel. Bij de ondernemers die in maart bijzonder uitstel van betaling hebben gevraagd vanwege de coronacrisis loopt het uitstel binnenkort af.

Verzoek verlenging

Ondernemers waarbij het bijzonder uitstel van drie maanden binnenkort afloopt en die behoefte hebben aan langer uitstel kunnen een verzoek doen om verlenging van het bijzonder uitstel van betaling. De Belastingdienst werkt aan een online formulier waarmee dat mogelijk is. De fiscus zegt te verwachten dat dit formulier vanaf de tweede helft van juni beschikbaar zal zijn.

Verklaring derde-deskundige

Ondernemers die bijzonder uitstel van betaling voor een bedrag boven de € 20.000 willen moeten een verklaring van een derde-deskundige en een liquiditeitsprognose toevoegen aan hun verzoek. Ook dat is mogelijk met het nieuwe online formulier.

Wanneer het nieuwe online formulier beschikbaar is, meldt de Belastingdienst dat op de eigen site, social media-accounts en Forum Fiscaal Dienstverleners. De Belastingdienst vraagt om daarvóór geen verzoeken voor verlenging van het bijzonder uitstel van betaling te doen. Wie eerder zo’n verzoek doet, kan dat alleen schriftelijk. Dat betekent alleen maar extra werk voor mensen en voor de Belastingdienst zelf, licht de fiscus toe.

