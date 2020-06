Genomineerden Internal Audit Scriptie Award

Vier studenten Internal Auditing aan de UvA en Erasmus Universiteit zijn genomineerd voor de SVRO Internal Audit Scriptie Award van IIA Nederland. De studenten zijn John Klappe, Silvio Lambert Mendez, Zita Kemper en Mark Glazener.

De Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) van IIA Nederland reikt sinds 2017 de Internal Audit Scriptie Award uit aan een relevante en originele scriptie die bijdraagt aan praktisch toepasbare innovaties. De winnaar wordt tijdens het eCongres op 12 juni bekendgemaakt.

Nationale cultuur en achterhalen grondoorzaak

John Klappe (UvA/Amsterdam Business School) onderzocht de invloed van nationale cultuur op de naleving van de IIA-gedragscode. ‘Is het mogelijk dat de culturele omgeving waar een auditor zich in bevindt kan storen? Dat de auditor twijfelt aan de IIA-gedragscode te kunnen voldoen? Of zijn auditors tijdens het uitvoeren van een audit onwrikbaar in het naleven van die gedragscode?’ Silvio Lambert Mendez (UvA/Amsterdam Business School) belichtte de internal auditor en het vinden van de juiste grondoorzaak. ‘In dit pilotonderzoek wordt onderzocht in hoeverre internal auditors in staat zijn om de juiste grondoorzaak te achterhalen en in hoeverre de toepassing van een methode of model hierbij helpt.’

Gedrag en beleggingsstrategie

Daarnaast zijn er twee genomineerden van de Erasmus Universiteit Rotterdam/ESAA. Zita Kemper ging in op het onderzoeken van cultuur, houding en gedragsaspecten. ‘Wie wil dat nou echt? Wat zeggen persoonlijkheidskenmerken van de auditor en contextvariabelen van de afdeling over de intrinsieke motivatie van Internal Auditors om cultuur, houding en gedrag aspecten te onderzoeken?’ Mark Glazener bekeek tot slot het auditen van een beleggingsstrategie. ‘Een onderzoek naar een referentiekader voor een beleggingsstrategie waarin niet de interne beheersing maar de filosofie, de besluitvorming en het goed functioneren van het beleggingsteam het verschil maken.’