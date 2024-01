IIA publiceert nieuwe wereldwijde standaarden voor internal audit

De nieuwe Global Internal Audit Standards™ zijn dinsdag gepubliceerd door het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA). Daarin worden de principes en vereisten beschreven om de kwaliteit van internal auditing te waarborgen, en de handvatten om deze te implementeren. De standaarden treden 1 jaar na publicatie in werking.

Het IIA is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. Over de nieuwe standaarden meldt het IIA: “De standaarden zijn het resultaat van een zorgvuldig meerjarig proces en de gezamenlijke inspanning van de wereldwijde interne auditgemeenschap onder leiding van de International Internal Audit Standards Board van het IIA. Op de wereldwijde publieke consultatie zijn meer dan 1.600 reacties ontvangen. In een apart rapport geeft het IIA aan hoe deze reacties zijn verwerkt en hebben geleid tot de definitieve versie.”

Peter Hartog, directeur Vaktechniek van IIA Nederland, meent dat hiermee dé standaarden voor een internal auditfunctie van de toekomst zijn vastgesteld. “Zij zullen het beroep naar een hoger niveau tillen en auditors in hun beroepspraktijk ondersteunen bij het uitvoeren van welke audit dan ook, waar dan ook.”

De standaarden zijn onderverdeeld in vijf domeinen: