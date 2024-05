Personalia | Frans Eusman nieuwe voorzitter Instituut van Internal Auditors

Frans Eusman is per 13 mei 2024 aangesteld als nieuwe voorzitter van het Instituut van Internal Auditors Nederland. Dinsdag is tijdens de ALV ingestemd met de benoeming van de nieuwe voorzitter, die bij Heineken actief is als Executive Director Global Audit.

Eusman wordt als voorzitter van IIA Nederland verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van de vereniging en de promotie van het vakgebied Internal Audit. Eusman neemt de voorzittersrol over van Linda Post (ING) die de afgelopen jaren de rol van voorzitter bekleedde.

Bij de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) is Roos Versloot benoemd als nieuwe voorzitter. SVRO is de stichting van IIA Nederland die het register van Operational Auditors verzorgt. Versloot (GVB Amsterdam) neemt de voorzittersrol over van Beate Numan (Douane), die de afgelopen jaren de rol van voorzitter bekleedde. “IIA Nederland is Linda en Beate bijzonder dankbaar voor hun jarenlange toewijding en leiderschap”, meldt de beroepsvereniging van internal auditors. “Hun inzet heeft een significante bijdrage geleverd aan de groei en professionalisering van de organisatie. Met Frans Eusman en Roos Versloot aan het roer kijkt IIA Nederland vol vertrouwen naar de toekomst. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat zij met veel plezier en succes hun nieuwe rollen zullen vervullen.”



Het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) is de grootste beroepsvereniging van internal auditors in Nederland. De missie van het IIA is om het beroep en vak internal audit in Nederland te ontwikkelen en te promoten. Op deze manier ondersteunt het IIA internal auditors, management en andere belanghebbenden bij een succesvolle invulling van de internal auditfunctie. De hoofdtaken van het IIA bestaan uit het profileren van het vak, kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging en het delen van kennis.



Ook jouw personaliabericht kosteloos op Accountancy Vanmorgen? Stuur de redactie een bericht (bij voorkeur met foto in de verhouding 390×225): redactie@accountancyvanmorgen.nl