IIA stopt per 1 januari 2024 met kwaliteitstoetsingen voor NOREA en NBA

Het bestuur van het Instituut van Internal Auditors Nederland (IIA) heeft besloten om per 1 januari 2024 geen kwaliteitstoetsingen op de NBA en de NOREA-beroepsnormen meer uit te voeren en de accreditatie vanuit het NBA en NOREA niet te verlengen.

IPPF

Vanaf 2024 gaat het IIA zich specifiek richten op kwaliteitstoetsingen volgens het International Professional Practices Framework (IPPF). Dat is een internationaal door internal auditors geaccepteerd raamwerk om de kwaliteit van de internal auditfunctie te waarborgen. De kwaliteitstoetsing volgens het IPPF richt zich op het functioneren van de internal auditfunctie. Het IPPF kent geen aanvullende opdrachtgerichte kwaliteitsnormen, zoals NBA en NOREA die wel hebben voor accountants en RE’s mede vanuit de IFAC (The International Federation of Accountants). De IFAC is een wereldwijde organisatie die de normen en kwaliteitsregels bepaalt voor de gekwalificeerde certificerende accountants.

Meerdere kwaliteitstoetsingen

NBA, NOREA en het IIA hebben geen overeenstemming over verlenging van de accreditatie kunnen bereiken, omdat IIA niet langer aan de accreditatievoorwaarden wil voldoen. Door het niet verlengen van de accreditatie zullen internal auditfuncties met door de Nederlandse beroepsorganisaties NBA en NOREA gekwalificeerde leden met meerdere kwaliteitstoetsingen door verschillende organisaties te maken krijgen.

Lopende trajecten

Lopende trajecten waar de toetsing op NBA of NOREA-beroepsnormen door Kwaliteitstoetsingen IIA Nederland (KIN) al onderhanden is en toetsingen waarvoor al een offerte is uitgebracht in 2023, zullen door het IIA nog worden afgerond in 2024. Voor informatie over nieuwe toetsingen op de beroepsnormen van het NBA en/of NOREA in 2024 kunnen internal auditfuncties contact opnemen met de NBA en/of NOREA.

IIA, NBA en NOREA blijven zich naar eigen zeggen vanzelfsprekend actief inzetten om de kwaliteitsborging van de internal auditfunctie verder te ontwikkelen en ondersteunen.