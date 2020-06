Vijlbrief wil fiscale prikkel om te lenen aanpakken

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) komt deze zomer met een voorstel om fiscale aftrekmogelijkheden voor bedrijfsmatige leningen te beperken. Hij zei dat in tv-programma Buitenhof.

Volgens Vijlbrief is zijn idee ontstaan door de impact van de coronacrisis. ‘We moeten proberen lessen te trekken uit deze crisis. Waar ik van geschrokken ben, is hoeveel bedrijven en ZZP’ers het snel moeilijk kregen toen de crisis begon. Dat zijn bedrijven die door het fiscale systeem geprikkeld worden om zichzelf te financieren met heel veel schulden. Als je veel schulden opbouwt, krijg je het extra moeilijk. Wij geven fiscale prikkels om je te financieren met vreemd vermogen. Ik ga van de zomer voorstellen om die prikkel te verminderen.’ Vijlbrief denkt aan het beperken van renteaftrekmogelijkheden. ‘Bij de hypotheekrenteaftrek hebben we eerder hetzelfde gezien: mensen laadden zichzelf vol met schuld en we hebben in de vorige crisis gezien wat dat betekent.’

Box 3

De staatssecretaris wil ook sleutelen aan de plannen voor de vermogensrendementsheffing, die meer gebaseerd moet zijn op het werkelijke rendement dat spaarders maken. ‘Er is een riskant element in het plan: wie belegt in veilige obligaties krijgt te maken met een relatief hoog fictief rendement. Ik wil kleine spaarders en beleggers ontzien door het drempelbedrag in box 3 te verhogen.’