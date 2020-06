‘Geen pensioenkortingen, op voorwaarde dat nieuw pensioenstelsel er komt’

Bij de meeste pensioenen hoeven volgend jaar wat het kabinet betreft geen kortingen te worden toegepast, mits er een deal komt over een nieuw pensioenstelsel. Als daar een akkoord over kan worden gesloten is minister Koolmees van Sociale Zaken bereid om nu al toe te zeggen dat pensioenkortingen volgend jaar grotendeels van de baan zijn. Dat meldt de NOS op basis van Haagse bronnen.

Onderhandelingen met sociale partners

Er wordt al tijden gesproken met vakbonden en werkgevers over een nieuw pensioenstelsel, in Den Haag wordt gehoopt dat de partijen er deze weken uit kunnen komen. Minister Koolmees zou nu bereid zijn om de dreigende pensioenkortingen van tafel te halen door een uitzonderingsartikel in de pensioenwet te gebruiken. Bij ‘een uitzonderlijk economische omstandigheid’ mag hij volgens de wet de gestelde eisen aan pensioenfondsen verzachten. Het idee van de minister is dat de meeste fondsen dan niet hoeven te korten, behalve de fondsen die er heel slecht voor staan.

Nieuw stelsel

Donderdag wordt er verder overlegd over het nieuwe pensioenstelsel. Onlangs werd al bekend dat er bij de onderhandelingen wordt aangestuurd op een grote uitruil, waarbij minister Koolmees bereid is om de rekenrente af te schaffen en vakbonden pensioenzekerheden op zullen geven.

Bron: NOS