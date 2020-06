Accountant Petri Hofsté weer invloedrijkste vrouw

Voor de derde keer in vier jaar voert Petri Hofsté de lijst aan van invloedrijkste vrouwen van Nederland van Management Scope. Opvallend is dat Hofsté nooit CEO was van een groot bedrijf.

Beroepscommissaris

De invloedrijkste mannen zijn dat namelijk wel. Zo waren er in het verleden hoge posities Kees van Lede (voormalige topman van Akzo Nobel), Hans Wijers (idem), Jeroen van der Veer (Shell) en Peter Elverding (DSM). Petri Hofsté komt uit de accountancy. Ze werkte twintig jaar bij KPMG en vervulde daarna functies bij onder meer ABN Amro en De Nederlandsche Bank. Daarna werd ze beroepscommissaris bij Rabobank, verzekeraar Achmea, bodemonderzoeker Fugro en bij het grote familiebedrijf Pon Holdings (auto-import, fietsenbouw, installatietechniek). Ze was in december 2019 de eerste vrouw die Managements Scope’s lijst van invloedrijke bestuurders – mannen en vrouwen – aanvoerde. Hofsté voerde de lijst ook in 2017 en 2018 aan. In 2019 was Annet Aris, commissaris bij chipmachinefabrikant ASML, Rabobank en uitzendorganisatie Randstad, de invloedrijkste vrouw. Aris vertrok vorig jaar bij verzekeraar ASR en staat nu derde, achter Jacqueline Tammenoms-Bakker.

Veel crisiservaring

Bijna de helft, namelijk 47 van de 100 invloedrijkste vrouwen die momenteel aan de Nederlandse boardroomtafels zitten – soms zelfs aan het hoofd – zijn gepokt en gemazeld als het gaat om crisismanagement. Die ervaring deden ze op in 2008, het jaar dat de kredietcrisis uitbrak. Ook toen al bekleedden deze vrouwen een bestuurlijke positie: de meesten in het bedrijfsleven, een enkeling in de politiek of het openbaar bestuur. Van deze 47 vrouwen zaten er 21, een vijfde van de Top-100 dus, op bestuurs- of managementposities in de financiële sector: de meesten bij banken en verzekeraars, twee van hen bij extern toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB), twee bij een pensioenfonds. Hun organisaties werden als eerste zwaar getroffen door de crisis, zowel in resultaat als qua reputatie en maatschappelijk vertrouwen.

Leeftijd stijgt

Ook de gemiddelde leeftijd van de vrouwen op de lijst wijst op crisiservaring: 55,3 jaar, opnieuw iets opgekropen (in 2019: 55,1 jaar). 12 jaar geleden was de gemiddelde corporate vrouw op de lijst 43 jaar. De lijst telt nu 16 veertigers. De lijst telt 41 beroepscommissarissen, tegenover 59 vrouwen met een actieve hoofdfunctie. Daarvan zitten maar liefst 46 vrouwen in de c-suite: ze zijn ceo, cfo, coo, cro of een variant daarvan en zitten in de raad van bestuur of de executive committee. Ook onder de 13 nieuwe vrouwen op de lijst (één minder dan vorig jaar) bevindt zich maar één beroepscommissaris: Angelien Kemna (nr. 26), oud-cfro van pensioenuitvoerder APG en commissaris bij zuivelcoöperatie FrieslandCampina, NIBC Bank en verzekeraar AXA. De rest van de nieuwkomers heeft, op één vrouw na, een c-suite-functie. Van alle 46 ‘chief officers’ op de lijst hebben er slechts 10 geen commissariaat naast hun bestuursfunctie, het overgrote deel (36 vrouwen, ofwel ruim drie kwart) heeft één of twee toezichtposities als ‘bijbaan’. Hun eigen commissarissen zullen daar in de huidige crisistijd misschien minder blij mee zijn, vanwege het toegenomen tijdsbeslag op zowel de bestuurs- als de toezichtstoel.

Politiek

Vrouwen komen in aanmerking voor een plek op de lijst van Management Scope als ze bestuurders of commissaris zijn bij beursgenoteerde bedrijven, flinke niet-beursgenoteerde bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen en hogescholen. Hoe groter een bedrijf, hoe meer punten een functie oplevert. Corien Wortmann (plaats 5) is de hoogst genoteerde bestuurder: zij leidt pensioenfonds ABP. Herna Verhagen (9) is bestuursvoorzitter van PostNL en commissaris bij ING en is de op een na hoogst geplaatste bestuurder. Op plaats tien staat voormalig Tweede Kamerlid (VVD) Laetitia Griffith, die toezicht houdt bij ABN Amro en hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Andere vrouwen op de lijst met een politieke achtergrond zijn Jolande Sap (GroenLinks), Marjanne Sint (PvdA) en Annemarie Jorritsma (VVD). Van de honderd vrouwen op de lijst komen er twaalf uit het buitenland. 41 vrouwen zijn volgens Management Scope beroepscommissaris.

Bron: Management Scope