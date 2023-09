Personalia | Roelie Lubbers nieuwe voorzitter RvC Countus

Roelie Lubbers-Hilbrands RA is benoemd tot nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Countus Groep. Ze neemt de plaats in van Berend Pastoor, die bijna een jaar interim-voorzitter is geweest.

Pastoor blijft lid van de raad van commissarissen. Lubbers (54, woonachtig in Noord-Sleen) is sinds juli 2019 RvC-lid van de Countus Groep en heeft eerder diverse leidinggevende rollen vervuld, waaronder die van kantoordirecteur en partner bij andere vooraanstaande accountantsorganisaties als KPMG, Deloitte en EY. ‘Haar brede ervaring en sterke netwerk binnen de focusklantgroepen van Countus maken haar voorzitterschap een waardevolle aanvulling aan de verdere uitbouw en groei van de groep. Lokale betrokkenheid is tenslotte één van de belangrijke pijlers in onze strategie.’

Andere RvC-leden zijn Janneke Wijnia, Klaas Feenstra en Egbert van Ewijk. Voorzitter Dick Verhoeven overleed vorig jaar na een kort ziekbed.