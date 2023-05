Personalia | Janneke Wijnia commissaris bij Countus

Per 12 mei 2023 is Janneke Wijnia-Lemstra benoemd tot lid van de raad van commissarissen van Countus Groep. Die is nu weer uitgebreid tot vijf leden.

Wijnia (53 jaar en woonachtig in Espel) heeft een brede zakelijke ervaring in de agrarische sector en een fiscaal-juridische achtergrond. Ze heeft haar eigen management- en adviesbureau. Eerder was ze directeur van brancheorganisatie Cumela, financieel directeur van NOP Agrowind en fiscaal jurist bij Flynth. ‘Zij heeft dan ook een grote affiniteit met de klantgroepen van Countus en is al jaren betrokken bij de ontwikkelingen in de Noordoostpolder.’ Wijnia heeft ruime bestuurlijke ervaring, onder andere als toezichthouder bij de Rabobank en in het onderwijs. Daarna heeft zij vanuit haar functie bij Cumela ook bestuurlijke functies op landelijk en Europees niveau bekleed.

Berend Pastoor is waarnemend voorzitter van de raad van commissarissen van Countus. Andere leden zijn Klaas Feenstra, Roelie Lubbers-Hilbrands en Egbert van Ewijk. Voorzitter Dick Verhoeven overleed vorig jaar na een kort ziekbed.