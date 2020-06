Belastingdienst: ‘Pas op voor nepmails’

De Belastingdienst waarschuwt voor fraudeurs die zich voordoen als de fiscus en nepaanmaningen versturen. Er is al 40.000 keer melding gedaan van zogenaamde phising via mail, sms of Whatsapp.

Exponentiële groei

Het aantal meldingen was op het hoogtepunt vijf à zes keer hoger dan normaal. De Belastingdienst zelf denkt dat de exponentiële stijging van pogingen tot oplichting verband hangen met het massale thuiswerken. Oplichters proberen via de phishingmails de DigiD-gegevens van slachtoffers te stelen, alsmede hen geld afhandig te maken. Hoeveel mensen erin zijn getrapt en geld kwijt zijn geraakt, is niet bekend. ‘De Belastingdienst probeert zoveel mogelijk frauduleuze domeinnamen te blokkeren, maar het is dweilen met de kraan open’, aldus Henk Hendriks tegen de NOS. Hij benadrukt dat de Belastingdienst nooit per mail of sms communiceert. Het aantal meldingen van phising is inmiddels gedaald tot ongeveer het dubbele van normaal.

Extra veel oplichters

Woensdag werd bekend dat oplichters veel vaker actief zijn in coronatijd. Ongeveer 700 mensen per week doen aangifte omdat ze in een vals berichtje van een ‘vriend’ die om hulp vraagt, zijn getrapt. Dat is meer dan twee keer zoveel als een paar maanden geleden. Banken ontvingen vorige maand ongeveer zeventig meldingen per dag. De Belastingdienst ziet ook dat het aantal misleidende domeinen flink toeneemt. Dat houdt in dat er in een zogenaamd bericht van de Belastingdienst bij de naam van de afzender één letter expres verkeerd is of is vervangen door een cijfer, waardoor het lijkt alsof het bericht van de Belastingdienst afkomstig is. Bijvoorbeeld: Belastingdients.