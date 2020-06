Bestuurder Mark Borggreve (PwC) doet mee aan slaapproef

Dat goed slapen belangrijk is voor lijf en leden is bekend. Maar PwC-topman Mark Borggreve gaat daar iets verder in dan de meeste anderen.

Slaappilot

Borggreven zit in de raad van bestuur bij PwC (5500 medewerkers in Nederland). In het Algemeen Dagblad komt hij aan het woord over zijn dag- en nachtritme. Borggreve deed samen met vijftig collega’s mee aan een slaappilot van vijf weken om te werken aan beter slaapgedrag, begeleid door het bedrijf Shleep van Els van der Helm. Zij is neuropsycholoog en ontwikkelt programma’s voor bedrijven om hun medewerkers beter te laten slapen. Ze ziet een trend dat bedrijven niet alleen advies willen over voeding of bewegen. ‘Als je niet goed slaapt, heb je aan die andere gezonde dingen ook niet zo veel. Als je moe bent, kies je eerder voor een Snickers dan voor een zak worteltjes bijvoorbeeld. Slaap is echt het fundament onder tal van prestaties.’

Polsband

Borggreven slaapt sinds een paar maanden met een polsband die allerlei data afgeeft over zijn nachtrust. ‘Soms kan ik denken dat ik heerlijk heb geslapen, maar zie ik via die band dat ik toch minder diep sliep dan ik dacht,’ zegt hij in de krant. ‘Dan moet ik aan wat knoppen draaien om dat te verbeteren. Stoppen na negenen is een van die dingen. Het is goed om het daar met elkaar over te hebben.’ Ook de rest van de raad van bestuur ging met het onderwerp slaap aan de gang. Allemaal vulden ze een test in over hun slaapgedrag en bioritme: ze bleken allemaal ochtendmensen te zijn. ‘Dat is handig om te weten als je bijvoorbeeld een belangrijke vergadering in wilt plannen.’ Hoewel de pilot dus al concrete verbeteringen heeft opgeleverd ziet Borggreven niets in het verplicht stellen van het meedoen aan zo’n slaappilot. ‘Dat werkt averechts, denk ik. Wij bieden allerlei zaken aan op het gebied van wellbeing; iedereen kan kiezen wat bij hem of haar past.’

Slaapiglo’s

Ook andere organisaties hebben het onderwerp op de agenda gezet. Bij De Nederlandsche Bank is slaap onderdeel van een groter project over vitaliteit. Bij de vorige cao-besprekingen drongen de vakbonden erop aan om meer aandacht te besteden aan het vitaal houden van de ongeveer 2500 medewerkers. Sindsdien is er onder meer een seminar geweest over het belang van goed slapen en komende week geeft een voormalig zeezeiler een workshop over de rol van slaap tijdens zijn zeiltochten. Een van de voortrekkers is Jorrit van den Broek, hr-adviseur bij DNB. Hij heeft al voorgesteld om van slaapiglo’s voor op de werkvloer aan te schaffen: stoelen met een kap eroverheen waar je een powernap in kunt doen. Groter doel is om een cultuuromslag te bereiken. ‘Dat het niet meer tof is om te roepen dat je zo druk bent, maar dat het een statussymbool is om genoeg tijd te hebben om een half uur in je agenda te blokken voor een middagdutje.’

Cultuuromslag

Ook bij DNB zijn de slaapworkshops vrijwillig. Van den Broek ervaart dat het onderwerp bij sommige medewerkers op weerstand stuit; zij zijn gewend te praten over macro-economische vraagstukken, niet over hoe je slaapt. Slaapadviseur Els van der Helm herkent dit. ‘Het moet een bespreekbaar onderwerp zijn en voorgeleefd worden door de toplaag van het bedrijf. Als jouw manager laat zien dat hij of zij na 14.00 uur geen koffie meer drinkt vanwege het effect op diens slaapgedrag, is de rest geneigd dat óók te doen.’ Voor ambtenaren is slaap om een andere reden een beladen onderwerp. Als ministeries en gemeenten met het onderwerp aan de slag gaan, zullen zij een dikke huid moeten hebben en zich niets aantrekken van de voorspelbare (flauwe) grappen.