Het ctrl-platform biedt continuïteit, voorspelbaarheid en zekerheid

De wereld digitaliseert en automatiseert in hoog tempo. Ook veranderen de eisen die jouw klanten stellen aan jouw dienstverlening. Ze willen 24×7 toegang tot relevante informatie en vragen om compliancediensten met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding. Ook verwachten klanten dat hun accountant ze op het juiste moment van het juiste advies voorziet.

‘Om aan deze behoefte te voldoen, is ctrl ontwikkeld’, vertelt Mohammed Zoundri, Chief Sales Officer bij het softwarebedrijf. Ctrl is een onlineplatform voor accountants- en administratiekantoren dat optimale samenwerking mogelijk maakt tussen ondernemers, accountants, overheid, de KvK, banken en andere cloudpartijen. Het platform koppelt met alle cloudoplossingen en met lokale backofficesystemen. Zoals de aangiftesoftware, het CRM-systeem, de rapportgenerator of het klantdossier.

Wat zijn nog meer voordelen van ctrl?

‘Ctrl is het nieuwe digitale hart van een accountantskantoor. Alles is centraal georganiseerd. Door digitalisering worden complianceprocessen geoptimaliseerd en efficiënter uitgevoerd. Gegevens van klanten worden bijvoorbeeld gestructureerd uitgevraagd. De voortgang hiervan kun je als accountant makkelijk monitoren in een dashboard. Dit kan een besparing van vier tot acht uur per cliënt opleveren.

Als accountant kun je via het ctrl-platform op een veilige en moderne manier documenten met je klant uitwisselen. Alle documentstromen, zoals pdf en SBR-documenten, verlopen digitaal, via workflows. Ook het ondertekenen van documenten gebeurt digitaal, via de mobiel. Een USB-token is niet meer nodig.Daarnaast biedt het platform inzicht in data en mogelijkheden tot adviesdiensten. En toont het duidelijke financiële rapportages. Door slimme koppelingen met diverse cloudoplossingen en backofficesystemen (o.a. Exact, Twinfield, MUIS Software, Caseware, AFAS, Nextens, NMBRS, Loket, Digidentity) kun je als accountant realtime online managementrapportages aanbieden aan je klanten. Alles is overzichtelijk weergegeven in het dashboard.’

Hoe krijg je meer betrokkenheid tussen klant en accountant?

‘Om klanten een hoogwaardige service te kunnen bieden, wil je afspraken maken die de basis vormen van de samenwerking en het accountingproces. Een goede planning is daarom onmisbaar om te voldoen aan de verwachting van je klanten. Met Jaarplan heb je als accountant al je afspraken in één overzicht bij elkaar. Bovendien stimuleert Jaarplan proactief plannen en samenwerken, waardoor jij als accountant beter in staat bent in te spelen op de behoeftes van de klant. Door de deadlinebewaking houd je duidelijk het overzicht op de voortgang van bepaalde afspraken. Processen worden van A tot Z gemonitord, waardoor je foutmarge afneemt. Ook ontvang je als accountant notificaties in je ctrl-dashboard.’

Hoe verloopt de implementatie?

‘Het ctrl-platform is gemakkelijk in gebruik en heeft een intuïtieve navigatie. De implementatie van het platform neemt, afhankelijk van de grootte en de wensen van het kantoor, niet meer dan een paar weken in beslag. Tijdens het inrichten van het platform worden medewerkers van het accountantskantoor getraind in het gebruik. Enkele medewerkers worden opgeleid tot key users. Zij weten alle ins en outs van het platform en kunnen dus als vraagbaak dienen voor de collega’s. Als accountantskantoor heb je je eigen ctrl-accountmanager met wie je periodiek contact hebt. Ook kun je je als klant aanmelden voor de klankbordgroep. Deze groep komt twee keer per jaar bijeen om input te geven met betrekking tot de wensen en de roadmap van ctrl. Zo zorgt ctrl ervoor dat het continuïteit, voorspelbaarheid en zekerheid kan blijven bieden.’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

