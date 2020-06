Corona | Aantal meldingen misbruik noodhulp loopt op

Bij de overheid zijn de afgelopen twee maanden 145 meldingen binnengekomen van fraude met het aanvragen van overheidssteun in verband met de coronamaatregelen. De Financial Intelligence Unit (FIU) kreeg 40 meldingen, het UWV ontving er 21. Dat meldt de NOS.

De omroep deed navraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid na berichtgeving in het AD. De fraudegevallen hebben betrekking op de TOGS-, NOW- en Tozo-regeling. Het zou gaan om tientallen betrokken werkgevers. Veel meldingen werden gedaan bij Meld Misdaad Anoniem, maar op de website van Sociale Zaken kan ook een melding worden gedaan. In totaal hebben 123.000 werkgevers steun ontvangen.

Laatste weken meer meldingen

Volgens de NOS worden er vooral de laatste weken meer meldingen gedaan. Zo zijn er bedrijven die steun ontvangen, maar voor de coronacrisis al geen salarissen meer betaalden.A Andere bedrijven steken de steun in eigen zak en betalen geen loon. Bij het UWV zijn gevallen bekend van werkgevers die in de boeken met hun omzet schuiven tot na de steunperiode en daardoor het voorschot in eigen zak houden. De fraude beloopt per geval enkele duizenden euro’s; een frauderende werkgever liep tijdig tegen de lamp en kon fluiten naar de gevraagde 600.000.

Vergokken of overboeken

Het AD meldt dat er één arrestatie is verricht in verband met steunfraude. Eind mei werd een Naaldwijker opgepakt die € 4.000 had ontvangen, maar al tijden geen uitgaven en inkomsten had met zijn bedrijf. Hij nam de TOGS-subsidie contant zodra het bedrag gestort was. Hoofd witwassen bij de Rabobank Hugo Grimbel du Bois noemt voorbeelden van bedrijven hebben waar eigenlijk niks mee gebeurt, maar rond de subsidieaanvraag plots weer activiteiten zijn. ‘Ook zien we dat ontvangen subsidies vrijwel direct naar het buitenland worden overgeboekt.’ De FIU heeft een voorbeeld van iemand die de noodsteun dezelfde dag nog online heeft vergokt. Bij de FIU loopt het geen storm met meldingen. ‘Veel steun komt dus waarschijnlijk wél op de juiste plaats terecht.’

Vorige week waren alleen de 21-UWV-meldingen nog bekend.

Bron: AD/NOS