Corona | Nog maar weinig ‘sjoemelmeldingen’ NOW, zorg over misbruik blijft

Er zijn ondanks zorgen van accountants nog maar weinig meldingen binnengekomen over ondernemers die door het schuiven met facturen ‘sjoemelen’ met hun omzet bij NOW-aanvragen. Dat meldt de NOS op basis van navraag bij het UWV.

Meldingen

Op een totaal van 144.000 NOW-aanmeldingen zijn er tot nu toe 21 van zulke meldingen gedaan, deelt de uitkeringsinstantie mee. Het gaat daarbij om ondernemers die facturen uitstellen zodat ze op papier minder omzet hebben. Die meldingen, die nog in onderzoek zijn, komen binnen bij het fraudemeldpunt van het UWV. Over de Tozo- en Togs-regeling zijn eerder al meldingen binnengekomen bij de Financial Intelligence Unit (FIU).

Accountants

Accountants zien dat ondernemers regelmatig de randen opzoeken van de verschillende noodsteunregelingen, constateert de NOS op basis van een rondgang langs verschillende accountants. ‘Die 21 meldingen zijn het topje van de ijsberg’, zegt 4you accountancy-CEO Antoinette Dijkhuizen bijvoorbeeld.

Inherent aan regeling

Verschillende accountants wijzen er ook dat het geschuif met facturen en omzet door ondernemers was te verwachten. ‘Ik denk dat dit inherent is aan het risico van zo’n noodmaatregel’, zegt Rob Bergmans van Deloitte bijvoorbeeld. ‘Je mag van ons verwachten dat we daar heel kritisch op zijn, en daar werkzaamheden op gaan verrichten’, meldt PwC’er Agnes Koops. ‘Maar door de opzet van de regeling is het voor ons als accountants wel erg lastig om alle fouten en risico’s op fraude weg te halen.’

