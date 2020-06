EY kan jaarrekeningcontrole DGB nog steeds niet afronden

De DGB Group heeft de publicatie van de jaarcijfers 2019 opnieuw moeten uitstellen, meldt de beursgenoteerde leverancier van software voor de agrarische sector. EY heeft het bedrijf dinsdag meegedeeld ook 30 juni niet te halen, meldt DBG in een verklaring:

‘Heden heeft de externe accountant van DGB Group haar geïnformeerd dat de externe accountant geconstateerd heeft dat de controlewerkzaamheden niet afgerond kunnen worden voorafgaand aan de door DGB gecommuniceerde publicatiedatum van 30 juni 2020.

De raad van bestuur betreurt de gang van zaken, zeker omdat het team van DGB Group zich volledig heeft ingespannen om uitstel van publicatie te voorkomen. Zodra duidelijkheid is over de datum van de publicatie zal DGB Group de markt hierover informeren.’

Zodra er duidelijkheid is over de datum van de publicatie zal DGB de markt hierover informeren.In maart werd de publicatie van de jaarcijfers 2019 ook al uitgesteld tot 30 juni. Als oorzaak werd toen genoemd dat er extra werk was omdat het de eerste controle door de nieuwe externe accountant EY betreft.

Accon Avm

DGB stelde vorig jaar ook al de publicatie van de jaarcijfers uit, toen omdat Accon avm meer tijd nodig had. Het jaarverslag volgde toen in mei. In het najaar werd EY benoemd tot accountant omdat Accon avm zijn OOB-vergunning heeft ingeleverd. ‘Dit brengt met zich mee dat thans een eerstejaarscontrole wordt uitgevoerd’, deelde het bedrijf in maart mee. ‘In deze eerstejaarscontrole is sprake van extra werkzaamheden voor DGB Group en de externe accountant. Derhalve is meer tijd nodig voor het opmaken van het jaarverslag en het afronden van de controleopdracht.’