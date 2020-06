NBA pleit voor specifiekere Europese richtlijn niet-financiële rapportages

De NBA heeft gereageerd op de consultatie van de Europese niet-financiële rapportagerichtlijn NFRD. De organisatie zou graag meer concrete handvatten zien in de richtlijn.

De NBA vraagt aandacht voor een uitbreiding van de toepassing, voor specifiekere rapportagevereisten en voor een eenduidig beleid met betrekking tot assurance. ‘Daarbij hecht de NBA aan standaardisatie gebaseerd op bestaande raamwerken, zodat aansluiting bij wat in de wereld gebeurt is gewaarborgd.’ De NBA vindt dat er meer samenhang moet komen met financiële informatie door de niet-financiële rapportage onderdeel te maken van de financiële verslaggeving.

Geen specifieke standaard

De nieuwe richtlijn schrijft voor dat OOB-organisaties met meer dan 500 werknemers niet-financiële informatie opnemen als onderdeel van hun jaarverslag. De informatie is onderverdeeld in vier categorieën: milieu, sociale en werknemersaangelegenheden, mensenrechten en omkoping en corruptie. Van de NBA mag er wel meer richting worden gegeven in de richtlijn: ‘Er is geen specifieke rapportagestandaard of –raamwerk. Evenmin is sprake van gedetailleerde openbaarmakingsvereisten, zoals indicatoren per sector. Gevolg hiervan is dat gebruikers ervaren dat niet-financiële informatie niet voldoende betrouwbaar, volledig en vergelijkbaar is. De NFRD vereist wel dat organisaties niet-financiële informatie openbaar maken. Echter alleen voor zover nodig voor een goed begrip van de ontwikkeling van activiteiten van de organisatie en de invloed van de organisatie op de samenleving. De richtlijn biedt hiervoor nog onvoldoende handvatten om dit te concretiseren.’ Ook merkt de NBA op dat er vanuit de EU geen concrete assurance-eis is voorgeschreven, behalve dat moet worden vastgesteld dat de informatie daadwerkelijk is opgenomen in de rapportage.

De AFM reageerde al eerder op de NFRD-richtlijn en pleitte ook voor het opnemen van een internationale standaard.