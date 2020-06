‘Kans op bedrijfsfraude veel groter door corona’

De desastreuze economische gevolgen van de coronacrisis ondermijnen in toenemende mate de normen en waarden op de werkvloer. In Nederland zijn steeds meer managers bereid om goed gedrag te laten varen om hun bedrijf te laten overleven. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van EY waarover het FD vanochtend bericht.

Gedragsregels schenden

‘Er ontstaat een tsunami aan nieuwe risico’s. Kopstukken uit het bedrijfsleven moeten juist nu van zich laten horen’, waarschuwt EY-partner Brenton Steenkamp, verantwoordelijk voor de afdeling Forensic & Integrity Services, in de krant. Die waarschuwende woorden volgen op twee internationale onderzoeken van het accountants- en advieskantoor. Begin dit jaar ondervroeg EY drieduizend bestuurders, managers en medewerkers van grote bedrijven. In april kreeg dat een vervolg onder zeshonderd respondenten. Meer dan de helft van de Nederlandse deelnemers gelooft dat het management bereid is om gedragsregels te schenden voor succes op korte termijn.

Gedreven door angst

Normaal is hebzucht de belangrijkste drijver om fraude te plegen, maar sinds de coronacrisis is het vooral angst waardoor bedrijven en werknemers zich onethisch gaan gedragen. Er is angst voor slechte resultaten, werkgelegenheid en faillissement. Steenkamp zegt in het FD dat de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) een groot risico op fraude met zich meebrengt. Het gaat om miljarden, maar de maatregel is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen en controle vindt pas achteraf plaats. Misbruik ligt op de loer. Door de coronacrisis ervaren medewerkers druk om alles uit de kast te halen om te overleven, stelt Steenkamp. Daarom is het volgens hem ‘meer dan ooit’ van essentieel belang dat bestuurders moreel leiderschap tonen. ‘Denk aan het engeltje op je schouder dat je aanspoort niet te zwichten voor verleidingen. Dat stemmetje dat je wijst op de juiste keuze. Die stem moet luider klinken dan ooit. Het is al zo vaak gezegd: het gaat dus om the tone at the top. Maar nu moeten de leiders laten zien uit welk hout ze zijn gesneden.’

Bron: FD.nl