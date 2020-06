NOB reageert op wetsvoorstel Overgang van onderneming

De NOB heeft gereageerd op het wetsvoorstel Beschikking bij Overgang van onderneming. Volgens de orde van belastingadviseurs blijft er daarin onduidelijkheid bestaan over de interpretatie van de termen ‘overgang van onderneming’ en ‘onderneming’.

De NOB vindt dat het wetsvoorstel een goede oplossing biedt voor de procedurele kant voor een uniforme rechtsgang bij discussies over de uitleg van het begrip

gehele of gedeeltelijke overgang van onderneming. ‘Het wetsvoorstel biedt echter geen inhoudelijke oplossing voor de reeds ontstane onduidelijkheid over het civielrechtelijke begrip overgang van onderneming als bedoeld in artikel 662 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en de toepassing in de fiscale en de sociale verzekeringswetten waar het begrip ook een rol speelt.’

Wat is een onderneming?

Ook blijkt uit het voorstel niet wat er voor de toepassing van deze wetgeving precies onder het begrip ‘onderneming’ moet worden verstaan. De NOB wil daarop een nadere toelichting. ‘De vraag die hierbij moet worden beantwoord is of een beschikking ‘Overgang van onderneming’ naast de betekenis voor de sociale verzekeringswetten ook uitstraalt naar andere wetten. Dit ligt wel voor de hand, omdat het een beoordeling betreft die is gebaseerd op de criteria die zijn neergelegd in het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijke beoordeling kan derhalve ook relevant zijn voor andere wetgeving die verwijst naar artikel 7:662 BW.’ De orde adviseert om van de gelegenheid gebruik te maken om het begrip ‘overgang van onderneming’ voor de toepassing van de socialeverzekeringswetgeving nader toe te lichten.

