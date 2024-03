Sociale ondernemingen begrijpen uitstelgedrag rond maatschappelijke BV niet

De maatschappelijke BV laat nog wel even op zich wachten, meldde minister Adriaansens (Economische zaken) vorige week aan de Tweede Kamer. Maar dat ziet Social Enterprise NL niet zitten. De club van sociale ondernemingen roept de minister op het wetsvoorstel zo snel mogelijk in consultatie te brengen.

De maatschappelijke BV zou het voor lokale en provinciale overheden makkelijker moeten maken om maatschappelijke ondernemingen te herkennen. Maar aan de uitvoering zitten nog wel wat vraagstukken waar nu deskundigen op aan het studeren zijn, zo liet de minister weten op Kamervragen. ‘Haar recente antwoorden op Kamervragen over de voortgang zijn zeer teleurstellend en roepen de vraag op of de minister maatschappelijk ondernemen serieus neemt’, aldus Social Enterprise NL, dat erop wijst dat precies drie jaar geleden het voorontwerp in internetconsultatie kwam. ‘De maatschappelijke BV staat met naam en toenaam in het regeerakkoord van Rutte IV en is niet controversieel verklaard.’

Geheel onduidelijk

Stefan Panhuijsen, directeur van Social Enterprise NL, vindt het belangrijk dat de overheid haar toezeggingen nakomt. ‘Indien dat nu niet gebeurt, neemt het vertrouwen van ondernemers in de overheid nog verder af. Door de consultatie nu ter hand te nemen kunnen alle meningen over de inhoudelijke invulling van het wetsvoorstel worden verzameld, zonder dat een volgend kabinet enige keuzevrijheid wordt ontnomen. Het is geheel onduidelijk waarom de minister deze beloofde stap na verschillende eerdere toegezegde data en na drie jaar studie niet zet.’