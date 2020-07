Gemeente Doetinchem vraagt uitstel aanleveren jaarrekening vanwege frauderende ambtenaar

De gemeente Doetinchem heeft uitstel gevraagd voor het aanleveren van de jaarstukken 2019 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Baker Tilly heeft vanwege een zaak met een frauderende ambtenaar namelijk de daardoor noodzakelijke aanvullende controles nog niet kunnen afronden, meldt Omroep Gelderland.

1,8 miljoen euro verduisterd

Begin juni werd bekend dat een ambtenaar die al 35 jaar voor de Achterhoekse gemeente werkte op staande voet was ontslagen, nadat uitkwam dat hij bijna 1,8 miljoen euro had verduisterd. Het Openbaar Ministerie is inmiddels een strafrechtelijk onderzoek gestart.

‘Overmacht’

Die kwestie heeft uiteraard ook invloed op het werk van Baker Tilly controlerend accountant. De gemeente Doetinchem laat in een brief aan het ministerie nu weten van mening te zijn dat daardoor sprake is van overmacht. Daarom wordt het ministerie verzocht om uitstel te verlenen voor de indiening van de jaarstukken 2019 tot uiterlijk 15 september 2020:

‘Op woensdag 3 juni 2020 is bij de gemeente Doetinchem een fraudezaak aan het licht gekomen. Onze externe accountant Baker Tilly heeft, doordat er nog een aantal aanvullende controles noodzakelijk zijn, de controle nog niet kunnen afronden. Baker Tilly heeft laten weten om in ieder geval niet voor 1 juli 2020 de verklaring te verstrekken bij de jaarrekening van de gemeente Doetinchem.

In onze planning hebben wij er rekening mee gehouden dat we uiterlijk op 18 juni 2020 de jaarstukken 2019 met accountantsverklaring en verslag van bevindingen ter inzage moeten leggen om te voldoen aan de twee weken termijn voor de raadsvergadering van 9 juli 2020. Gezien de op dit moment nog door de accountant uit te voeren aanvullende controles en de volle controleagenda van Baker Tilly, voorzien wij dat Baker Tilly de noodzakelijke verklaring van het verslag van bevindingen niet tijdig kan aanleveren. De aangepaste werkwijze vanwege de afgekondigde maatregelen rondom de coronacrisis speelt daarbij ook een rol.’

Voordat de fraudezaak aan het licht kwam was er volgens de gemeente Doetinchem geen aanleiding om te veronderstellen dat er geen goedkeurende verklaring zou worden afgegeven bij de jaarstukken.

Bron: Omroep Gelderland/gemeente Doetinchem