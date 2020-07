‘Ondernemer met NOW-steun komt in de knel op huizenmarkt’

Ondernemers die gebruik maken van de NOW-regeling komen mogelijk in de problemen als ze een hypotheek willen afsluiten. Daarvoor waarschuwt hypotheekadviesketen Van Bruggen Adviesgroep. ‘Spring niet lichtvaardig om bij het aanvragen van de tweede NOW-regeling.’

De adviesgroep vindt dat er te weinig aandacht is voor de mogelijk langslepende en nare gevolgen van de NOW-uitkering. ‘Wat veel mensen niet lijken te weten is dat de NOW-uitkering wordt meegewogen bij het bepalen of een ondernemer een hypotheek kan afsluiten. Ik kan je nu al zeggen dat ondernemers die de NOW krijgen het heel lastig gaan krijgen’, zegt directeur Michiel Meijer. ‘Vooral omdat door geldverstrekkers bij het verstrekken van een hypotheek voor de hoogte hiervan gekeken wordt naar de (jaar-)cijfers van de achterliggende periode. Het is niet duidelijk hoe men hierbij toekomstige verstrekkingen mee om zal gaan.’ Ondernemers die een woning willen kopen, moeten naast jaarstukken vanaf een bepaalde leeftijd ook hun pensioenstukken aanleveren. ‘Met transitievergoedingen die je moet betalen bij het beëindigen van je onderneming, het forse omzetverlies en de NOW die de kredietwaardigheid beïnvloedt, zijn ervaren ondernemers dubbel de klos.’

Flexibeler voorwaarden kunnen helpen

Van Bruggen vindt dat geldverstrekkers flexibel om moeten gaan met de kwestie omdat het om een uitzonderlijke regeling gaat. ‘Naast het feit dat ondernemers bij zichzelf te rade moeten gaan of ze de noodsteun echt nodig hebben, moeten zij bijvoorbeeld tegen bepaalde voorwaarden hun overwaarde kunnen verzilveren. Dat zou betekenen dat ze makkelijker waarde uit stenen kunnen halen voor eigen gebruik. Hopelijk wordt het dan makkelijk om een lastige tijd te overbruggen.’ Ook zouden ondernemers zonder boete makkelijker over moeten kunnen stappen naar een lagere hypotheeklast bij hun huidige aanbieder of een andere geldverstrekker.

Aantal hypotheekaanvragen bijna de helft hoger

Op de hypotheekmarkt is geen enkele sprake van een crisis. Het Hypotheken Data Netwerk, dat ruim 80% van alle hypotheekaanvragen verwerkt, zag in het tweede kwartaal 145.940 hypotheekaanvragen: 40% meer dan in het tweede kwartaal van 2019. ‘Er is met name een zeer sterke groei van het aantal oversluitingen en tweede hypotheken.’ Op die terreinen verdubbelde het aantal aanvragen bijna. De aanvragen voor de aankoop van een woning gingen met 15% omhoog. Daar lijkt de doorstroming op gang te komen: de meeste groeizit in het aantal aanvragen van huizenbezitters die een duurdere nieuwbouwwoning kopen (+36%). Starters vroegen 10% vaker een hypotheek aan.

