Aanvragen NOW 2.0 vanaf maandag 6 juli 9 uur

Werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede tranche van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW 2.0) kunnen vanaf maandag 6 juli om 9.00 uur een aanvraag indienen bij UWV.

Getest

Hoewel de systematiek van de nieuwe NOW-regeling niet afwijkt van de vorige zijn er wel een aantal aanpassingen. De afgelopen weken heeft het UWV die getest. De resultaten zijn positief wat betekent dat het loket maandag 6 juli 2020 vanaf 9 uur ’s ochtends open kan. UWV verwacht, net als bij NOW 1.0, duizenden aanvragen per dag.

Werkgelegenheid behouden

Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van vier maanden tussen 1 juni en 30 november 2020, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden juni tot en met september, op voorwaarde dat ze hun personeel gewoon doorbetalen. Die tegemoetkoming is maximaal 90 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot voor NOW 2.0 wordt in twee termijnen betaald.

Snel betalen

UWV spant zich tot het uiterste in om werkgevers zo snel mogelijk uit te betalen. ‘Ondanks de extreme korte voorbereidingstijd is het bij NOW 1.0 gelukt om de bijna 140.000 toegekende aanvragen snel te verwerken en konden we de meeste werkgevers al binnen een week hun eerste voorschot betalen’, aldus RvB-lid Janet Helder. ‘Daardoor konden werkgevers salarissen doorbetalen en bleven banen van werknemers behouden. En daar is het om te doen. Ook bij NOW 2.0 doen we er alles aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.’

Realistische inschatting

Voor een snelle afhandeling is wel van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen is op de website van UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens. Ook zijn er animaties gemaakt waarin de regeling en het aanvraagproces worden uitgelegd uitgelegd. ‘Minstens zo belangrijk is het dat werkgevers een goede inschatting maken van hun situatie’, zegt Janet Helder. Na de aanvraagperiode volgt straks de definitieve subsidievaststelling. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan dan geconfronteerd worden met een flinke terugvordering.

Rekenhulp

Om werkgevers te helpen bij die realistische inschatting is er de rekenhulp omzetverlies (www.rekenhulpomzetverlies.nl), waarmee het percentage aan omzetverlies over een periode van vier maanden berekend kan worden. Deze rekenhulp is mede mogelijk gemaakt door SZW en UWV. Daarnaast komt binnenkort een online simulatiemodel beschikbaar dat laat zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening. ‘We adviseren werkgevers, indien mogelijk, echt gebruik te maken van die hulpmiddelen vóór ze een aanvraag indienen, om onaangename verrassingen achteraf te voorkomen’, zegt RvB-lid Janet Helder. ‘En heb je na je aanvraag alsnog te maken met een daling van de loonsom, of maak je toch meer omzet dan verwacht, reserveer dan geld met het oog op een mogelijke terugbetaling of overweeg om de betaling van het voorschot stop te zetten.’

De aanvraagperiode voor NOW 2.0 loopt tot en met 31 augustus.

Bron: UWV.nl