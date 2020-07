Ruim 5.500 aanvragen voor NOW 2.0 op eerste dag

Op maandag – de eerste dag dat werkgevers een aanvraag konden indienen voor NOW 2.0 – waren om 16 uur zo’n 5.520 aanvragen bij UWV binnengekomen. Het aanvraagproces verliep zonder problemen, meldt de uitkeringsinstantie. Werkgevers kunnen NOW 2.0 aanvragen tot en met 31 augustus.

Proces aangepast

Werkgevers konden vanaf 9.00 uur ’s ochtends een aanvraag indienen. ‘Hoewel NOW 1.0 heeft laten zien dat we tienduizenden aanvragen per dag aan kunnen, was het natuurlijk toch weer even spannend’, zegt Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur. ‘Want NOW 2.0 vroeg om een aantal aanpassingen in het proces en dat luistert toch heel nauw. Maar het is geweldig om te zien hoe ook nu weer keihard is gewerkt om te zorgen dat we er vandaag helemaal klaar voor waren.’

Korte voorbereidingstijd

‘Ondanks de extreme korte voorbereidingstijd is het bij NOW 1.0 gelukt om de bijna 140.000 toegekende aanvragen snel te verwerken en konden we de meeste werkgevers al binnen een week hun eerste voorschot betalen’, aldus RvB-lid Janet Helder. ‘Daardoor konden werkgevers salarissen doorbetalen en bleven banen van werknemers behouden. En daar is het om te doen. Ook bij NOW 2.0 doen we er alles aan om de doorlooptijd zo kort mogelijk te houden.’

Checklist voor werkgevers

Voor een snelle afhandeling is van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen is op de website van UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens. Met de rekenhulp omzetverlies (www.rekenhulpomzetverlies.nl) kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van vier maanden berekenen. Dit percentage moeten werkgevers opgeven bij de aanvraag.

