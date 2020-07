Exact Live gaat door in digitale vorm

Exact Live kent dit jaar in zowel Nederland als België een virtuele opzet. De Delftse softwareontwikkelaar verspreidt de online evenementen ditmaal over meerdere dagen, namelijk van 29 september tot en met 2 oktober voor Belgische bezoekers en 2 tot en met 6 november voor Nederlandse bezoekers. De digitale versies van Exact Live vervangen de real-life edities die aanvankelijk stonden gepland in Gent en Utrecht, maar vanwege het coronavirus worden ze online georganiseerd.

De Nederlandse editie van Exact Live geldt als het grootste business software-evenement van de Benelux. Vorig jaar trokken ongeveer zesduizend ondernemers, accountants en Exact-partners naar de Jaarbeurs in Utrecht. De Belgische versie in Flanders Expo Gent trok meer dan zeshonderd ondernemers en accountants. Exact zet nu in op twee meerdaagse events zodat geïnteresseerden inspirerende sessies of keynotes kunnen combineren met hun reguliere werkzaamheden.

Andere invulling

De komende maanden zal duidelijk worden hoe Exact Live er virtueel uit gaat zien, maar wel is al bekend dat de digitale versie afwijkt van de fysieke tegenhanger. Petra Vunderink, Head Of Marketing Communications bij Exact: “We willen niet alleen een vertaling maken van het offline event naar het online event. Het gaat een memorabele ervaring worden, waarbij bezoekers zodanig worden geboeid dat ze meerdere keren in de week terugkomen. Exact Live wordt uiteindelijk een mix van live-onderdelen met veel interactie en on demand-sessies.”

Benieuwd naar meer informatie over het programma of aanmelden? Check dan de website Exact Live 2020