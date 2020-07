Boekhouder stelde cliënt in staat voor 2,5 miljoen euro BTW-fraude te plegen

De rechtbank Amsterdam heeft een boekhouder een voorwaardelijke celstraf, taakstraf en een beroepsverbod van vijf jaar opgelegd omdat hij jarenlang onjuiste aangiften omzetbelasting indiende voor verschillende bedrijven van een van zijn cliënten. Daardoor werd in totaal ruim 2,5 miljoen euro te weinig omzetbelasting betaald. Dat blijkt uit een uitspraak van vorig jaar die pas recent is gepubliceerd.

Medeplegen

De rechtbank acht bewezen dat de man als boekhouder in de periode van 1 januari 2011 tot en met 31 oktober 2017 opzettelijk 91 onjuiste elektronische aangiften omzetbelasting heeft ingediend voor diverse bedrijven van een van zijn cliënten. Hij heeft zich hiermee schuldig gemaakt aan het medeplegen van belastingfraude en heeft zijn cliënt in staat gesteld op zeer grote schaal fraude te plegen, spreekt de rechter uit.

In beginsel een celstraf

Gezien de hoogte van het benadelingsbedrag van ruim 2,5 miljoen euro aan te weinig betaalde omzetbelasting zou in beginsel een gevangenisstraf van enige jaren op zijn plaats zijn. De rechtbank vindt het in deze zaak echter niet passend het benadelingsbedrag als uitgangspunt te nemen voor de strafmaat. Reden hiervoor is dat niet is gebleken dat verdachte op de hoogte was van de precieze omvang van de fraude, dat hij geen initiatiefnemer was, dat hij een ondergeschikte rol had en geen financieel voordeel heeft gehad van de belastingfraude en dat hij vanaf de start van de onderzoeken openheid van zaken heeft gegeven.

Boekhouder-zijn werkt strafverzwarend

In strafverzwarende zin weegt de rechtbank mee dat de man de feiten heeft gepleegd als boekhouder en dat hij hiermee is begonnen toen hij nog in een proeftijd liep van een veroordeling voor het plegen van verduistering in dienstbetrekking. De verdachte moet zich als boekhouder bewust zijn geweest van het verwijtbare van zijn handelen, spreekt de rechtbank uit. Hij heeft jarenlang belastingfraude gefaciliteerd en de schatkist, en daarmee de maatschappij, benadeeld.

De rechtbank is van oordeel dat gelet op al die omstandigheden aanleiding bestaat bij de straftoemeting af te wijken van wat de officier van justitie heeft gevorderd. De rechtbank legt de boekhouder daarom een voorwaardelijke gevangenisstraf en een forse taakstraf op. Daarnaast legt de rechtbank een beroepsverbod van vijf jaar op om de man ervan te weerhouden opnieuw dergelijke feiten te plegen.