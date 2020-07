Minder valse eurobiljetten door lockdown tijdens coronacrisis

In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2020 in totaal ruim 15.700 valse eurobiljetten uit roulatie gehaald. Dat is 23 procent minder dan in de eerste helft van 2019, meldt De Nederlandsche Bank. De afname concentreerde zich in het tweede kwartaal van 2020 (- 47 procent) en kan worden toegeschreven aan de economische lockdown tijdens de coronacrisis. Tijdens de lockdown is minder aan de kassa gekocht en is minder vaak contant betaald. De waarde van de contante betalingen aan de toonbank halveerde aanvankelijk zelfs, maar lijkt zich inmiddels weer langzaam te herstellen.

Relatief weinig valse biljetten

Vergeleken met het aantal echte eurobiljetten in omloop, wereldwijd 25 miljard eurobiljetten, is de kans op het aantreffen van een vals biljet klein. De verreweg meest vervalste coupure in Nederland blijft het 50 eurobiljet. Ook het aandeel van de vervalsingen met een ‘lage kwaliteit’ is onveranderd groot.

Echtheid controleren

Eurobiljetten zijn eenvoudig te controleren door de echtheidskenmerken te checken. Dat kan handmatig met behulp van de kijk-voel-kantel methode. Met deze methode kan het merendeel van de valse biljetten snel worden herkend. Winkeliers checken eurobankbiljetten steeds vaker met behulp van detectieapparaten die door de ECB zijn gecertificeerd. Meer informatie over echtheidscontrole is te vinden op de DNB-webpagina ‘Controleren op echtheid’.

Bron: DNB