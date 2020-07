‘Langer uitstel van terugbetaling belasting nodig’

Ondernemers moeten een langere adempauze krijgen voor het terugbetalen van de vanwege corona uitgestelde belastingen. Dat zeggen MKB-Nederland en VNO-NCW. Het uitstel zou wat de ondernemersorganisaties betreft tot 1 januari 2022 moeten duren, in 2 tot 4 jaar zouden de belastingen vervolgens terugbetaald kunnen worden.

Vet van de botten

‘Bij veel bedrijven is op dit moment door de coronacrisis en de eerdere overheidsmaatregelen het vet helemaal van de botten. Ze teren nog steeds zwaar op hun reserves en hebben de nodige schulden op zich moeten nemen om door de crisis te komen’, stellen de ondernemersorganisaties. ‘Ondernemers willen hun belastingen gewoon netjes betalen aan de overheid. Maar vanwege hun huidige financiële situatie en de uitzonderlijke omstandigheden waarin zij gedwongen waren hun werk stil te leggen, is het van belang dat dit op een geleidelijke manier gebeurt.’ Ondernemers hebben volgens MKB-Nederland en VNO-NCW tijd nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Voor het hervatten van de reguliere belastingverplichtingen is het volgens hen van belang dat eerst alle vier seizoenen zijn doorlopen voordat wordt gestart met terugbetaling.

Maatwerk mogelijk

De beide ondernemersorganisaties vinden dat er naast de algemene steunmaatregelen ook altijd ruimte moet blijven voor maatwerk tussen ondernemers en de Belastingdienst. ‘Ons voorstel geeft ondernemers de ruimte om uiteindelijk aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Zo helpen overheid en bedrijfsleven Nederland het beste door de crisis.’