Steinhoff wil schikken na boekhoudschandaal, beleggersvereniging VEB positief

Het Zuid-Afrikaanse meubelconcern Steinhoff wil het boekhoudschandaal waarin het sinds eind 2017 is verwikkeld – waardoor ook Deloitte als controlerend accountant onder vuur kwam te liggen – afhandelen met een wereldwijde schikking van ongeveer € 850 miljoen. Daarmee hoopt het een hele serie schadeclaims en rechtszaken af te kunnen kopen. De Nederlandse beleggers van VEB ondersteunen het voorstel tot een wereldwijde schikking en trekken een rechtszaak op basis van een collectieve actie tegen de Zuid-Afrikaanse meubelgigant in.

Boekhoudschandaal

Het internationale meubelconcern maakte eind 2017 bekend dat de boekhouding onregelmatigheden vertoonde. Het aandeel stortte daarop in en Steinhoff moest onderdelen verkopen om een faillissement af te wenden. Bestuurders van Steinhoff fraudeerden voor 6,5 miljard euro, constateerden accountants van PwC later in een onafhankelijk onderzoek. Winsten en waarderingen van bezittingen van het meubelconcern werden jarenlang substantieel opgeblazen.

Schikking

Er volgden veel claims van gedupeerde beleggers. De VEB besloot ook Deloitte voor de rechter te dagen. Het nieuwe aanbod van Steinhoff is ongeveer een negende van het door zo’n negentig gedupeerde partijen in totaal geclaimde bedrag. Een deel van die zaken dient in Nederland, waar Steinhoff haar hoofdkantoor had. De rest in Duitsland en Zuid-Afrika. De bezittingen van Steinhoff zijn minder waard dan het huidige totaal aan claims, stelt het bedrijf. Als het op een liquidatie aankomt, vallen de waarderingen ook nog eens ongunstiger uit.

Toelichting Steinhoff

Er is geen zekerheid dat Steinhoff de schikking zal kunnen volbrengen, zegt Chief Executive Officer en Management Boardmember Louis du Preez in een verklaring: “Settlement of the outstanding litigation was identified as being the second step in our plan. Compensating shareholders who suffered losses in December 2017 has been one of our key objectives together with protecting the livelihoods of our employees and recovering value for creditors. The proposed settlement terms being announced today are the culmination of 12 months of intensive effort. Although there is no certainty yet that we will be able to conclude this settlement, in our view these terms are firmly in the best interests of all stakeholders. We urge all claimants to engage positively with us and support our proposal to resolve the outstanding legacy claims.”

