Contactloos betalen zet opmars door in coronatijd

Betalingen van particulieren nemen zowel in volume als in waarde weer toe, nadat die in de eerste weken van de lockdown fors waren gedaald. Contactloos betalen wint mede door maatregelen van banken verder terrein ten opzichte van betaalvormen die meer contact vereisen, zoals pinnen en het gebruik van contanten. Dat blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank en Betaalvereniging Nederland.

Dip in betalingen door coronacrisis

Aan het begin van de lockdown was er sprake van een flinke afname van het aantal en de waarde van betalingen aan de kassa en online. Betalingen aan de kassa daalden het sterkst. In april begon het herstel: de bedrijvigheid nam weer toe en de consument vond de weg naar de winkel en naar online-webwinkels weer terug. Dit herstel was dusdanig sterk dat in mei de totale waarde van de betalingen van consumenten aan de kassa en in webwinkels weer op hetzelfde niveau lag als in dezelfde maand in 2019, en in juni zelfs 15% hoger was dan in juni 2019. Vanaf april was het herstel vooral zichtbaar bij online- en pinbetalingen, en vanaf juni ook bij contante betalingen.

Van contactrijk naar elektronisch betalen

Gedurende de lockdown zijn consumenten vaker (contactloos) gaan betalen met de pinpas of mobiel en minder vaak met contant geld. Maatregelen van banken om contactloos betalen te vereenvoudigen om besmetting via handcontact te beperken hebben hier aan bijgedragen. Zo hebben banken de limieten voor contactloos betalen verhoogd, waardoor consumenten bijvoorbeeld minder vaak een pincode hoeven in te toetsen. Aan het begin van het jaar lag het aandeel cashbetalingen op 30% van het totale aantal contante en pinbetalingen aan de kassa. Het gebruik van cash bereikte zijn laagste punt van 13% op 12 april en is teruggeveerd – naar 23% aan het einde van juni – maar ligt hiermee nog wel lager dan voor de pandemie. De afname in cashgebruik geldt voor alle leeftijdsgroepen, maar is sterker voor de 12 – 34 jarigen en de 65-plussers dan voor de 35 – 64 jarigen.

Bron: DNB en BVN