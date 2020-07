Wordt het RC-traject een vanzelfsprekendheid?

“Was het RC-traject maar net zo’n geplaveide route als die van het RA-traject”. Dat is één van de gedachtes die een rol heeft gespeeld in de samenwerking tussen OrangeOnly en Nyenrode Business Universiteit. Op 28 juli is daarom de overeenkomst tussen beide partijen ondertekend, waarmee een duurzame samenwerking is aangegaan voor de ontwikkeling van jonge finance professionals. De samenwerking betekent onder andere een gegarandeerd RC-traject voor alle trainees van OrangeOnly.

Het type opleiding in de controllingprogramma’s van Nyenrode is afhankelijk van de fase in de carrière van de young professionals. Hiermee wordt zowel het theoretisch leertraject als het ervaringsgericht leren binnen de praktijk gestimuleerd bij starters die willen doorgroeien naar (groeps)controller of CFO. De aansluiting tussen werkervaring en de opleiding wordt hiermee geoptimaliseerd.

Talent en ambitie

Starters krijgen bij OrangeOnly een traineeship aangeboden in combinatie met het RC-traject van Nyenrode, zo legt Alex Buis, directeur OrangeOnly, uit. “We geloven in het talent en de ambitie van onze trainees. Het traineeship focust op de ontwikkeling in soft en hard skills met masterclasses, evenementen en persoonlijke coaching, in combinatie met werkervaring in de praktijk. De opleidingen vanuit Nyenrode vormen de theoretische achtergrond en is de ontmoetingsplaats om kennis te maken met andere financials uit het werkveld.”

Buis geeft aan het belangrijk te vinden te investeren in het talent van de toekomst: “Afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring volgen trainees de (Pre)Master of Science in Controlling of de Executive Master of Finance & Control. Dit is uniek in de markt. We gaan ons samen hard maken voor de vanzelfsprekendheid van het RC-traject”.

Marlies de Vries, directeur controllingopleidingen bij Nyenrode Business Universiteit, is blij met de volledige RC-opleiding voor young professionals: “Wij hebben de kennis, de koppeling met de praktijk en bieden een open leeromgeving met professionals vanuit verschillende sectoren en invalshoeken. OrangeOnly omarmt ons onderwijs en zet dit om in kansen voor nieuwe toetreders door zich te richten op jongtalent. Duurzame persoonlijke ontwikkeling en groei voor nieuwe toetreders op de arbeidsmarkt is belangrijk, ook nu. Durf te investeren in de toekomst!”

De instroom in de verschillende controlling programma’s is op basis van ervaring en vooropleiding

Bron/foto: Nyenrode