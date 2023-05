Ook laatste STAP-ronde weer snel volgeboekt

De laatste openstelling van het STAP-loket heeft wederom een stormloop ontketend: maandagochtend kwamen er ruim 38.000 aanvragen binnen voor de scholingssubsidie; om 13 uur was het beschikbare budget van 34 miljoen euro op en ging het loket weer dicht.

De snelle opsoupering was verwacht, want er waren 159.000 voorinschrijvingen gedaan. ‘Op het hoogtepunt stonden zo’n 257.000 apparaten in de wachtrij’, aldus het UWV. ‘Mensen staan vaak met meer devices tegelijk ingelogd. Rond 13 uur was er geen budget meer beschikbaar, terwijl er nog wel mensen in de rij stonden.’

Meeste aanvragers mbo opgeleid

Het STAP-budget is nu verleden tijd; de eerste aanvraagperiode van dit jaar leverde ruim 40.000 aanvragen op. Toen was de pot nog iets sneller leeg: in tweeënhalf uur. Vorig jaar werden in vijf rondes ruim 214.000 STAP-aanvragen toegekend. ‘Meer dan de helft van de aanvragers is maximaal mbo-4 opgeleid. Zo’n 58 procent van de aanvragers wil zich met het STAP-budget bijscholen om het huidige werk beter te kunnen doen, 42 procent wil zich omscholen ofwel de mogelijkheid creëren om ander werk te kunnen doen. De aanvragen zijn gedaan bij 1.169 verschillende opleiders en er zijn 17.190 verschillende cursussen of opleidingen aangevraagd’, somt het UWV op.