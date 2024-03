Controller zoekt vooral persoonlijke ontwikkeling bij werkgever

Bijna een op de vijf controllers wisselde in het afgelopen jaar van baan en in het laatste kwartaal van 2023 lag het aantal vacatures voor controllers 5 procent hoger dan in het kwartaal ervoor, somt recruiter Robert Walters op. Hoe haal je dan in deze tijd een controller binnen? Volgens Rob Steur, specialist in finance recruitment, gaat het om meer dan alleen salaris.

Hij wijst op de toenemende hoeveelheid data die wordt verzameld door strengere rapportage-eisen. ‘Het wordt daarom steeds belangrijker om bruikbare informatie te kunnen halen uit grote datasets. Financials met bovengemiddelde kennis op het gebied van data-analyse en business intelligence zijn niet aan te slepen.’ Bovendien zijn financieel professionals na de coronacrisis minder honkvast geworden.

Eerst een zak met geld

Een hoog salaris is wel de manier om een controller aan tafel te krijgen, aldus Steur. ‘Er wordt de afgelopen tijd agressief geworven, zowel door organisaties zelf als door recruitmentbureaus. Dit heeft een sterk prijsopdrijvend effect gehad. Zonder uitmuntend salaris krijg je controllers niet meer aan tafel. De markt voor interim professionals is nog commerciëler, daar stijgen de tarieven nog harder.’

Dan de andere arbeidsvoorwaarden

Maar om een controller ook echt aan boord te krijgen, moet een werkgever aantrekkelijke secundaire en tertiaire voorwaarden hebben. ‘Er moet goed gekeken worden hoe je je als bedrijf positioneert richting werknemers. Wat heb je potentiële werknemers te bieden? Probeer flexibel te zijn in je arbeidsvoorwaarden en die toe te spitsen op de behoeften van het individu. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld liever een mobiliteitsbudget dat ze zelf kunnen invullen. Heb je als organisatie de flexibiliteit om mensen dat aan te bieden of zit je in een heel rigide arbeidsvoorwaardenhuis waarvan niet afgeweken kan worden? Dan kan het zijn dat je goede kandidaten misloopt.’

Ontwikkeling grootste wens

Volgens Steur is de grootste wens van controllers persoonlijke ontwikkeling. ‘Dat kun je opsplitsen in een mooie opleiding die de baas betaalt, zoals een academisch geschoolde controller die registercontroller wil worden. Of aan begeleiding en coaching om je bepaalde competenties eigen te maken en verder te ontwikkelen. Dan is het niet de harde opleiding, maar meer de zachte competentieontwikkeling.’

Overigens moeten controllers zich ook wel gaan ontwikkelen, vindt Steur. ‘Controllers moeten in hun vak steeds meer gebruik maken van hun analytische en persoonlijke vaardigheden. Het komt niet meer neer op het doen van de administratie. Dat wordt allemaal geautomatiseerd gedaan. Het komt dan neer op de vertaling naar de business. Wat zeggen de cijfers? We zullen de persoonlijkheidsstructuur in de controller moeten zien te veranderen.’