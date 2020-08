Visma neemt ook Yuki over

Softwarebedrijf Visma neemt boekhoudplatform Yuki over, melden beide bedrijven dinsdag. Het is al Visma’s derde strategische overname in korte tijd in de markt voor accountancysoftware, nadat eerder Visionplanner en Nmbrs werden ingelijfd. Yuki zet de bedrijfsactiviteiten onder de huidige naam als zelfstandige organisatie voort.

Op korte termijn verandert er door de overname zowel voor klanten van Yuki als voor de organisatie nog niet veel, licht een woordvoerder van Visma toe. Er zijn geen managementwijzigingen met de overname gemoeid. “Yuki blijft Yuki, er komt geen rebranding. De focus blijft liggen op de huidige activiteiten.” Wel liggen er door de overnames in de accountancybranche nieuwe kansen, denkt het van oorsprong Scandinavische softwarebedrijf. “De verschillende organisaties kunnen elkaar versterken. In september komen we daarover met nieuwe informatie.”

“Yuki is super ambitieus en was nog helemaal niet bezig met een verkoop,” zegt Lucas Brentjens, ceo van The Yuki Company. “Het werd echter duidelijk dat Visma met de recente overnames het landschap van cloudsoftware voor accountancy volledig ging veranderen. Deze combinatie biedt heel veel extra mogelijkheden voor het versnellen van onze ambities en het drijven van verdere innovatie in de accountancymarkt.”

Yuki

Yuki werd opgericht in 2007 door Arco van Nieuwland, Lucas Brentjens en Sebastian Toet, die daarvoor aan de basis stonden bij Exact Software. Het bedrijf is actief in Nederland, België en Spanje met circa 200 medewerkers. Dagelijks werken ruim 1.300 accountantskantoren en zo’n 100.000 ondernemers met software van Yuki. Binnen The Yuki Company vallen ook online factuurherkenning-platform DizzyData en online dashboarding softwareleverancier Comandi.

Visma

De Visma Group is actief in heel Scandinavië, de Benelux, Oost- en Midden-Europa en Latijns-Amerika. Met 11.000 medewerkers, 1 miljoen klantcontracten en een netto-omzet van 1,5 miljard euro in 2019 is Visma een van Europa’s toonaangevende software bedrijven. Het software aanbod van Visma op de Nederlandse markt omvat oplossingen voor financieel beheer, HRM, inkoop en e-overheid. Naast Visma Connect en Visma Software zijn ook bekende organisaties als Visma Raet, Visma Roxit, ProActive, Davilex, Visma Idella, Dotweb, HR2day, PinkWeb, PlusPort, VerzuimSignaal, Circle Software, Onguard, Visionplanner, IntraData en Nmbrs onderdeel van de Visma-groep.

“We zijn enorm trots om Yuki welkom te mogen heten in onze snel groeiende Visma-familie”, zegt John Reynders, Country Director Visma Benelux. “Na de recente acquisities van Visionplanner en Nmbrs, en nu Yuki, kiezen in korte tijd drie van de meest innovatieve cloudleiders in het Nederlandse en Belgische accountancy domein voor Visma.”