Visma neemt Visionplanner over

Visionplanner wordt onderdeel van de Visma Group, melden de twee softwarebedrijven. Visionplanner continueert de bedrijfsvoering als zelfstandige entiteit onder de huidige naam. Ook zijn er geen personele wijzigingen met de overname gemoeid. Met de acquisitie breidt Visma zijn portfolio voor accountantskantoren uit en versterkt zijn positie binnen de sector.

Leverancier van softwaretools voor dashboarding, jaarrekeningen, belastingaangiften en liquiditeitsprognose Visionplanner is opgericht in 1996 en richt zich momenteel op Nederlandse administratie- en accountantskantoren die mkb-klanten bedienen. Het bedrijf heeft circa 110 medewerkers, een klantenbestand van meer dan 2.200 accountantskantoren, 60.000 gebruikers en 141.000 administraties.

‘Visma deelt onze visie dat accountants centraal staan bij het financiële succes van ondernemers’, zegt directeur Gert Kwetters van Visionplanner. ‘Visionplanner heeft tools voor sturing op basis van actuele gegevens, die juist in deze tijden extra belangrijk zijn. De samenwerking met Visma geeft ons zowel nationaal als internationaal nog meer armslag om verder te blijven investeren in ons mooie platform.’

John Reynders, Country Director Visma Nederland: ‘Visma is al jaren specialist op de accountancymarkt. Door de overname van Visionplanner wordt het aanbod voor deze doelgroep nog completer. Doordat we beide de branche zeer goed kennen en er ook een sterke culturele fit is met Visionplanner zien we veel toegevoegde waarden in deze samenwerking.’