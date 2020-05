Nmbrs wordt onderdeel van Visma

Nmbrs heeft zich aangesloten bij de Visma Group, melden beide softwarebedrijven. Met de acquisitie breidt Visma zijn HR- en payrollportfolio voor bedrijven en accountantskantoren uit en versterkt het zijn leidende positie op dit gebied. De in Amsterdam gevestigde HR- en payrollsoftwareleverancier Nmbrs zet de bedrijfsactiviteiten als zelfstandige organisatie voort onder de huidige naam. Ook zijn er geen wijzigingen in het management.

Nmbrs

Nmbrs, opgericht in 2007, is actief in Nederland, Zweden en Portugal. Het bedrijf heeft circa 120 medewerkers en voor zo’n 2000 klanten in de accountancysector en op de zakelijke markt worden maandelijks 920.000 verloningen gedraaid met de gelijknamige software. ‘De samenwerking met Visma geeft ons zowel nationaal als internationaal nog meer armslag om ons platform verder uit te bouwen. Door aan te sluiten bij de stabiel groeiende Visma-familie versterken we onze betrouwbare positie voor onze klanten en medewerkers’, zegt Michiel Chevalier, oprichter en ceo van Nmbrs.

Visma

John Reynders, Country Director Visma Nederland: ‘Met de toetreding van Nmbrs tot de Visma Group vergroten we de keuzevrijheid en waarde voor onze klanten in de zakelijke markt en de accountancysector binnen ons HR- en payrollportfolio. De visie van Nmbrs dat werknemers de best mogelijke HR-service verdienen sluit daarbij naadloos aan. Ook de ondernemersgeest en de ontwikkeling van Nmbrs voor de internationale markt past perfect bij de cultuur en visie van Visma.’