Rechtszaak rond accountantsrapport over kosten thuiszorg

Onduidelijkheid rondom een accountantsonderzoek naar thuiszorgtarieven is de inzet van een (nieuwe) rechtszaak tussen Thuiszorg Gooi en Vechtstreek en de Regio Gooi en Vechtstreek. Dat onderzoek – opgedragen door de rechter – heeft niet plaatsgevonden, stelt de thuiszorgorganisatie.

Thuiszorg Gooi en Vechtstreek (TGVS) vindt dat de met de regiogemeenten afgesproken tarieven voor huishoudelijke hulp de kosten niet dekken en niet op de juiste manier tot stand zijn gekomen. Vorig jaar spande TGVS een kort geding aan over de kwestie, maar zonder succes. In hoger beroep bepaalde de rechter dat de gemeenten de afgesproken bedragen opnieuw moeten onderbouwen via een onafhankelijke registeraccountant.

Geen aanleiding voor aanpassing

Maar dat rapport is er nog altijd niet. Volgens wethouder Maarten Hoelscher van Huizen stelt dat er wel onderzoek is gedaan. ‘Het onderzoekswerk is afgerond. De uitkomst gaf geen aanleiding tot aanpassing van de tarieven.’ Aanbieders zouden begin augustus zijn geïnformeerd. Hoelscher vindt dat de nu aangespannen rechtszaak afleidt van de kern: het duurzaam organiseren van de beschikbaarheid van huishoudelijke hulp. Het voorstel om een mediator in te schakelen is door TGVS afgewezen. De wethouder beaamt dat er nog geen rapport is. Dat zou zijn vertraagd door de coronacrisis. Zo is de opdracht later gegeven dan gepland en was het lastig een accountant te vinden die de opdracht wilde uitvoeren.

Vertragingstactiek

Directeur Esther Hoekzema van de overkoepelende organisatie Vitaal Thuiszorg zegt dat er geen mail met resultaten van het onderzoek is ontvangen. ‘We hebben een korte mail gekregen waarin de regio heeft aangegeven dat het onderzoek geen aanleiding geeft om de tarieven voor de huishoudelijke hulp te herzien.’ Thuiszorg Vitaal wil eerst zelf de resultaten zien. Het aanbod voor mediation is pas gedaan toen de dagvaarding al de deur uit was. Maar dat is niet meer dan een vertragingstactiek, vindt Hoekzema.

Bron: Gooi- en Eemlander