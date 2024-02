Ondernemers eisen opnieuw inzicht in boeken Beverwijkse Bazaar

De Ondernemingsvereniging van de Beverwijkse Bazaar proberen via een hoger beroep alsnog inzicht krijgen in de boeken van de overdekte koopjesmarkt. Ze willen weten waar de zes ton aan servicekosten en de huur per vierkante meter op gebaseerd zijn. Met alleen de controleverklaring van BDO nemen de ondernemers geen genoegen.

De zaak sleept al enkele jaren. In 2022 werden drie voormalige huurders van de Bazaar door de rechter in het ongelijk gesteld. Ze lagen in de clinch met de exploitant van de overdekte markt over de hoogte van de servicekosten en de huur. Via de rechter eisten ze inzicht in de boeken van de Bazaar. Maar de kantonrechter oordeelde dat de Ondernemingsvereniging daar geen belang bij had en genoegen moest nemen met de afgegeven controleverklaring van accountant BDO.

Hoger beroep

Afgelopen dinsdag diende het hoger beroep. Volgens de raadsman van de ondernemersvereniging betalen alle huurders van de Bazaar met elkaar zo’n zes ton aan servicekosten. Daarmee moeten de kosten van het voeren van een administratie door de Beverwijkse Bazaar B.V. betaald worden. De huurders vinden die kosten veel te hoog en willen daarom inzage in de boeken van De Bazaar hoe zij de servicekosten gebruikt. ‘Met zes ton kun je een groot accountantsbureau optuigen’, aldus de advocaat van de ondernemers. Ze verwijzen naar een soortgelijk bedrijf als een winkelcentrum dat slechts vijf procent servicekosten vraagt. De vijftien procent die de Bazaar in rekening brengt is daarmee heel erg hoog. Ook zouden sommige huurders geen servicekosten betalen.

Achterdochtig

De Bazaar heeft de afgelopen jaren alleen de controleverklaring van BDO verstrekt. Maar volgens de ondernemers is dat niet genoeg. ‘Dat zijn ondoorzichtige totaalbedragen, waardoor niet te controleren is waar precies het geld naartoe gaat’, aldus hun advocaat. Als voorbeeld noemt de raadsman de exploitatiekosten van ruim twee miljoen. ‘Niemand weet wat er precies met het geld gebeurt.’ Dat de Bazaar weigert inzage te geven in de administratie maakt de ondernemers extra achterdochtig. In 2022 oordeelde de kantonrechter dat de ondernemersvereniging geen belang had bij inzicht in de stukken.

700 huurders

De advocaat van De Bazaar wierp dinsdag tegen dat BDO secuur te werk gaat en zich aan beroepsvoorschriften heeft te houden. Zes ton voor een administratie is niet hoog als je bedenkt dat de Bazaar bijna zevenhonderd huurders heeft die vrijwel allemaal apart gas, elektra en water betalen. ‘Het is een enorm karwei om te zorgen dat dat goed geadministreerd wordt. Het kost veel geld om dat goed te doen’, aldus de eigenaar.

Bazaar weigert

Het hof vroeg de partijen om de tafel te gaan zitten en te kijken of ze eruit kunnen komen zonder uitspraak van het hof, maar daar wilde de Beverwijkse Bazaar B.V. niet aan. Een van de raadsheren stelde voor om een onafhankelijke accountant aan te wijzen die de boeken in het kantoor van De Beverwijkse Bazaar zou kunnen bekijken. Maar ook daar ging de raadsman van De Bazaar niet in mee. ‘De Bazaar heeft voldaan aan de verplichtingen en daar wil zij het graag bij houden.’

Op 16 april doet het hof uitspraak.

Bron: Noord-Hollands Dagblad